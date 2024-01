SPORTITALIA, partenza record per la Coppa d’Africa: ascolti al top nel primo fine settimana

Partenza record per gli ascolti della Coppa d’Africa trasmessa in diretta ed esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Dopo l’ottima performance in termini di audience della gara inaugurale tra i padroni di casa della Costa d’Avorio e la Guinea Bissau, le sfide della seconda giornata hanno trascinato gli ascolti dell’emittente diretta da Michele Criscitiello.

I tre appuntamenti coperti in diretta lungo tutta la domenica hanno fatto registrare per Sportitalia uno share sul giorno totale dello 0,64% con una reach di 1,7 milioni di telespettatori. La punta più alta è stata l’ultima parte della sfida Nigeria-Guinea Equatoriale con in campo il bomber napoletano Osimhen: dalle 16,30 alle 17 Sportitalia ha raccolto 247mila ascoltatori medi collegati con la partita con uno share dell’1,95%.

La Coppa d’Africa è un regalo che Sportitalia fa a tutti gli amanti del calcio consentendo di vivere in diretta le emozioni di un torneo che vede ai nastri di partenza decine di calciatori provenienti dalla Serie A e da tutti i campionati top d’Europa.

La cavalcata di 52 partite sarà interamente coperta dall’emittente con la trasmissione in diretta delle sfide, commenti e uno studio dedicato che accompagnerà il racconto fino alla finale in calendario il prossimo 11 febbraio. Il palio il titolo di campione d’Africa con la possibilità di succedere al Senegal.

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. Una copertura totale per uno degli eventi calcistici più attesi della stagione