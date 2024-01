Valentino Rossi, Marc Marquez lo batte: ora è UFFICIALE

Una rivalità che non si è mai spenta, quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez. I due campioni continuano a sfidarsi virtualmente a distanza

Non smetteranno mai di ignorarsi, da buoni e consolidati rivali quali sono. Valentino Rossi e Marc Marquez non resteranno mai indifferenti l’uno nei contro dell’altro. Anche ora, nonostante il fuoriclasse di Tavullia non gareggi più da un paio d’anni, tra i due continua a non correre buon sangue.

Uno scontro a distanza riattivatosi a causa del clamoroso passaggio di Marquez al Team Gresini. Una mossa a sorpresa che ha lasciato il segno in tutto l’universo Ducati e che rischia di squassare equilibri consolidatisi nelle ultime stagioni. Compreso il ruolo della scuderia fondata dallo stesso Valentino Rossi, la VR46 Racing Team.

Sia la squadra dell’ex fuoriclasse di Tavullia che il team Gresini sono satelliti della Ducati ed entrambe dispongono della formidabile Ducati Desmosedici GP23, la moto più veloce e competitiva del Circus delle cui prestazioni beneficerà proprio Marc Marquez. Il campione di Cervera ha preso la decisione di lasciare la Honda dopo un decennio abbondante proprio per tornare ai vertici del mondiale di MotoGP. Una mossa forse azzardata, senza dubbio coraggiosa e intrigante che renderà ancora più avvincente la prossima corsa al titolo iridato.

Marquez anticipa Valentino Rossi: la data è UFFICIALE, tifosi senza parole

L’attesa per vedere Marquez all’opera con una Ducati è alle stelle e il primo Gran Premio della stagione in programma a Losail in Qatar il prossimo 10 marzo promette già battaglia. Nel frattempo tutte le scuderie hanno fissato la data della presentazione a stampa e tifosi della nuova moto. E almeno da questo punto di vista Marquez e il team Gresini hanno avuto la meglio su Valentino Rossi e il VR46.

Sabato 20 gennaio è il giorno stabilito per la presentazione ufficiale del Gresini Racing Team. Un vernissage attesissimo in cui per la prima volta da dieci anni a questa parte Marquez si mostrerà con una tuta non targata Honda. Insieme a lui ci sarà il fratello minore Alex il quale ha già annunciato che in pista non guarderà in faccia nessuno.

L’evento si svolgerà a Riccione all’interno della famosa discoteca Cocoricò, con un vero e proprio spettacolo che inizierà alle cinque del pomeriggio e durante il quale saranno presentati anche i team Moto2 e MotoE. Qualche giorno dopo si alzerà il velo su VR46 Racing Team di Valentino Rossi: è solo il primo atto dell’ennesimo duello tra i due che almeno sulle tempistiche della presentazione vede in vantaggio Marquez.