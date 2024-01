Troppi debiti, penalizzazione e classifica stravolta: decisione presa

La questione dei debiti è estremamente attuale nel monco del calcio allo stato attuale delle cose. Un club, però, adesso rischia davvero grosso dal momento che sta per arrivare una pesante penalizzazione che stravolge anche la classifica. Decisione presa da parte della Federcalcio, con tanto di comunicazione ufficiale. Vediamo le ultime a riguardo.

Il mondo del calcio, da diverso tempo a questa parte, si sta ponendo, su tutti, un interrogativo. Il sistema, infatti, verosimilmente non è più sostenibile e questo viene testimoniato dal fatto che praticamente tutti i club, grandi e non, sono alle prese con una quantità di debiti davvero impressionante. In tal senso, una società adesso sta facendo i conti con delle difficoltà tali che hanno portato la Federcalcio a rompere gli indugi, come si suol dire. E’ in arrivo, infatti, una penalizzazione che stravolge la classifica. E’ stata presa, in tal senso, una decisione in via ufficiale. Andiamo dunque a ricostruire quanto accaduto e le prospettive future per il club.

Troppi debiti, la classifica viene stravolta

Davanti a situazioni fortemente debitorie, per troppo tempo nel mondo del calcio si è rimasti fermi a guardare. Proprio in ragione di ciò, è finito il tempo in cui ci si può voltare dall’altra parte e servono interventi seri e credibili. E va proprio in questa direzione la decisione presa dalla Federcalcio.

Stando a quanto raccontato dai media inglesi, la Federazione ha deferito in maniera ufficiale il Nottingham Forrest. Il motivo? I troppi debiti accumulati dal club e che violano, come si apprende dal comunicato della Premier League, le regole di profitto e sostenibilità (PSR) della Lega. Andiamo a vedere le sanzioni che ora rischia la squadra allenata da Nuno Espirito Santo.

Nottingham, arriva il deferimento: penalizzazione in arrivo

Allo stato attuale delle cose, il Nottingham Forrest è al quindicesimo posto in Premier League, a sole quattro lunghezze dal terzultimo posto e, di conseguenza, dalla zona retrocessione. Stando a quanto raccontato dai media inglesi, è concreto il rischio che possa arrivare una penalizzazione di 6 punti. Tanto per il Nottingham Forrest quanto per l’Everton. Nel caso dei Toffees, infatti, si tratterebbe di una seconda riduzione di punti e si arriva, dunque, a -16 rispetto a quanto fatto fin qui. Insomma, la situazione in Inghilterra sembra davvero una polveriera. Sembra, infatti, che siamo solo all’inizio di questo caso.