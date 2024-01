Milan, arriva subito gratis: ecco come

Occhi sul nuovo difensore centrale seguito dal Milan: ecco come potrebbe arrivare la prossima estate

Il Milan supera nettamente la Roma per 3-1 e si tiene bene stretto il terzo posto. Protagonisti della vittoria rossonera i francesi Yacine Adli, diventato a sorpresa punto di riferimento del centrocampo di Stefano Pioli, e Olivier Giroud, andato in rete per la decima volta in campionato.

Nel frattempo, il calciomercato invernale del club entra sempre più nel vivo, con una serie di calciatori che continuano a essere al centro delle discussioni dei dirigenti e uomini di mercato Furlani e D’Ottavio. Il primo obiettivo, il più importante, è quello di migliorare il reparto difensivo che in questo momento si trova in netta difficoltà a livello di uomini.

Il club pensa a diversi calciatori, l’ultimo dei quali, il torinese Alessandro Buongiorno, stuzzica non poco la tifoseria rossonera. Tuttavia, un difensore spagnolo in scadenza potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato sempre più intrigante.

Milan, dalla Spagna: Nacho Fernandez vicino ai rossoneri

È uno dei tanti calciatori del Real Madrid che a giugno concluderà il suo lungo sodalizio con i Blancos. Nacho Fernandez, difensore di 33 anni con una grande carriera alle spalle, potrebbe salutare il club della sua vita per abbracciare una nuova esperienza in un altro campionato. Dalla Spagna danno per certe le voci di mercato che vedrebbero il difensore spagnolo nel mirino del Milan.

‘Fichajes.net’ conferma l’indiscrezione secondo cui il presidente Florentino Perez non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Nacho. Il Milan potrebbe approfittare dello stallo tra difensore e società per offrire subito un pre contratto, in modo da averlo pronto per il prossimo giugno.

In questo momento non ci sono in programma incontri tra le parti, ma il nome di Nacho Fernandez è accostato al Milan da almeno un paio di mesi, ossia da quando emersero le prime frizioni per quanto riguarda il rinnovo di contratto.

Stefano Pioli, riporta la stampa spagnola, sarebbe più che soddisfatto del profilo dello spagnolo: un difensore dinamico e che può giocare in più ruoli con la medesima qualità. Bisognerà capire le intenzioni dello stesso difensore, che in questo momento sembra sempre più propenso a dire addio al club in mano al Carlo Ancelotti, soprattutto perché appena torneranno in rosa gli infortunati Eder Militao e David Alaba non avrà molte chance di giocarsi una maglia da titolare.