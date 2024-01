Coppa d’Africa, boom di ascolti su Sportitalia anche nella giornata di ieri

Altra giornata di Coppa d’Africa di grandissimi risultati in termini di ascolti per Sportitalia. Dopo l’ottima performance in termini di audience della gara inaugurale tra i padroni di casa della Costa d’Avorio e la Guinea Bissau e delle sfide dei giorni successivi, anche le gare della giornata di ieri hanno trascinato gli ascolti dell’emittente diretta da Michele Criscitiello, che raggiunge 90k di minuto medio (la media degli Active Devices di ciascun minuto compreso nel periodo e nella fascia oraria richiesti dall’utente) dalle 07.00 all’una di notte.

Ieri la prima partita nel pomeriggio alle 15.00 – Burkina Faso vs Mauritiana – genera una AMR medio di 115.345 e 1,2% di share sul tagert Ind+4, mentre uom25-54 raggiunge il 4%.

Nel pre-sera dalle 18.00 Tunisia-Namibia supera i 200k di ind+4 per 1.3% di share e con il 46% di Uom25-54 genera il 5,7%; uom 18-64 sono il 59% con 4,2% di share.

Di fortissimo impatto i dato della partita in Prime Time alle 21.00 – Mali-Sudafrica -, che nonostante la partita di campionato della Juventus contro il Sassuolo, ha raggiunto un AMR medio di 178,3k di ind+4 e il 42% di uom25-54 che hanno generato una share del 2,6%. Gli uomini 18-64 sono stati mediamente 95k (oltre il 53%) con una share del 2%.