Il dramma di Emma Raducanu: “Ho avuto paura”

Racconto da brivido per la tennista Emma Raducanu che ha svelato un retroscena che in pochi si sarebbero aspettati

Ogni professionista che si rispetti, per diventare tale, ha dovuto seguire uno stile di vita più o o meno rigido sin dai primissimi anni della sua vita. Per sfondare è infatti necessario avere una certa testa, per questo quando poi si palesa la possibilità di perdere tutto rischia di essere un vero dramma. Il racconto di Emma Raducanu, ad esempio, è un messaggio forte e chiaro sotto questo punto di vista.

Quando si pensa agli sportivi si immaginano sempre persone ricche e famose che vivono nel lusso ma la realtà non sempre è così. Il più delle volte gli atleti famosi e vincenti sono ragazzi e ragazze che ce l’hanno messa tutta pur di coronare il proprio sogno. Poi, però, ogni tanto succede qualcosa in grado di cambiare i piani di chiunque. Questo è ciò che è accaduto alla famosa tennista che stava per perdere tutto a causa di un brutto incidente.

Emma Raducanu è una giovanissima tennista classe 2002 che ha fatto il proprio esordio nei massimi circuiti nel vicino 2021. La 21enne atleta è nata in Canada ma con cittadinanza britannica nonostante le origini romene e cinesi, ha strabiliato tutto con le sue giocate ma ad un certo punto è accaduto qualcosa con cui nessun atleta vorrebbe vedersi costretto a fare i conti, soprattutto nel suo campo.

Emma Raducanu stava per smettere: l’incidente che ha cambiato la sua carriera

Lo scorso autunno è infatti stato il momento più basso nella breve carriera della giovane tennista che ha riportato alcuni problemi ai polsi ed è stata costretta addirittura ad un doppio intervento chirurgico. Il sottoporsi all’operazione avrebbe dovuto recare sollievo alla Raducanu che in realtà, una volta iniziata la riabilitazione, ha accusato qualche problema di troppo. Questo non ha solo ostacolato la sua ripartenza ma l’ha anche portata a pensare al peggio.

Carriera a rischio per la quasi ventiduenne che credeva di dover sopportare uno stop molto più breve che invece l’ha fatta penare più del previsto. Fortunatamente, però, ad un certo punto del proprio percorso la Raducanu ha trovato la strada per iniziare a stare meglio e oggi la luce infondo al tunnel è certamente più vicina rispetto a prima. “Ho avuto paura di dover smettere” ha ammesso la tennista che ora sorride nuovamente.

Emma Raducanu oggi è tornata a competere ma ha davanti a sé un’importante risalita. Il suo miglior piazzamento ranking risale infatti al 2021 quando riuscì a toccare la posizione numero 19, dopodiché è lentamente scesa fino ad occupare il piazzamento numero 298. Poco male perché la rincorsa è già ripartita per l’apprezzata tennista che da qualche settimana ha già recuperato ben due posizioni portandosi al piazzamento 296°.