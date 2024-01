Lingard in Serie A: occasione per la big, colpo a zero

Jesse Lingard è pronto a tornare in campo dopo i diversi problemi avuti in passato. E il giocatore rappresenta un’occasione importante per una big in questo calciomercato.

Per Jesse Lingard sta arrivando l’occasione di tornare in campo. Il calciatore attualmente è svincolato e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso per trovare la giusta soluzione per la sua carriera.

Nessuna trattativa in corso, ma si tratta di una ipotesi da considerare per una big di Serie A in questo calciomercato essendo un colpo a zero. Sono in corso le valutazioni del caso e per questo motivo non possiamo escludere che il tutto possa entrare nel vivo negli ultimi giorni della sessione.

Calciomercato: Lingard in Serie A, ecco con chi firma

Jesse Lingard è pronto a ripartire dopo un periodo non facile. Il giocatore ha rifiutato l’Arabia Saudita e vuole continuare la sua esperienza in Europa. L’obiettivo è quello di firmare con una squadra in grado di poter regalare tante soddisfazioni e permettergli anche di andare a competere per obiettivi importanti. Non sarà semplice per diversi motivi, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso e per questo motivo vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ci sta pensando il Barcellona, ma Lingard rappresenta una possibilità importante per l’Inter in questo calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante a zero in caso di una partenza di Sanchez ed alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca se ci dovessero essere delle aperture da parte dello stesso calciatore.

L’ipotesi Barcellona ad oggi è quella principale, ma non possiamo escludere l’inserimento di un’altra squadra e per questo motivo l’Inter ci pensa e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no. Di certo può succedere ancora di tutto e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato Inter: Lingard è un’idea per il futuro?

Niente di certo, ma Lingard potrebbe rappresentare una possibilità di calciomercato molto importante per l’Inter visto che si tratta di un colpo a zero. Tutto può succedere e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro in questa vicenda.