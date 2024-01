Non solo Rabiot: doppio scippo a zero dello United

A quanto pare nella lista dei desideri da parte del Manchester United non figura solamente il nome di Adrien Rabiot, ma di un altro elemento importante della Serie A

La Premier League continua ad osservare, anche con un certo interesse, il campionato italiano. In particolar modo il Manchester United ingolosito dall’idea di effettuare un doppio ed importante colpo, a parametro zero, in Serie A. Non è affatto un mistero che, nella lista dei desideri della società inglese, spunti il nome di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è attualmente in scadenza di contratto con la Juventus. Il rinnovo per il momento è un’ipotesi non ancora percorsa in maniera decisa, e l’addio non è impensabile. Nel frattempo i ‘Red Devils‘, per andare a rinforzare il reparto offensivo, potrebbero persino guardare con interesse la posizione di Olivier Giroud, pronto a lasciare il Milan nella prossima estate.

Manchester United, doppio colpo dalla Serie A: c’è anche Giroud

Due francesi per il Manchester United. Due compagni di nazionale pronti ad una nuova avventura nel Regno Unito. Per il centravanti si tratterebbe di un clamoroso ritorno visto che, per anni, è stato un elemento importante per le due squadre principali di Londra come Arsenal e Chelsea. Adesso potrebbe seriamente valutare la possibile offerta proveniente dallo United che spinge per il 37enne. Nonostante la sua carta di identità parli forte e chiaro, il nativo di Chambéry piace come nome per rinforzare l’attacco.

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto l’avventura dell’attaccante, con i rossoneri, terminerà in vista della prossima estate. Ovvero nel giorno in cui il suo contratto andrà in scadenza (30 giugno 2024). Incontri ed appuntamenti per un possibile prolungamento non sono in programma. L’idea del Milan è quella di puntare su un profilo giovane con il trascorrere degli anni. Nonostante la sua età il giocatore continua a fare la differenza in campo.

Nella serata di domenica ha trovato la sua undicesima rete stagionale (10 in Serie A ed una in Champions League) contro la Roma. In caso di partenza non è quindi da escludere un doppio colpo con Rabiot. Anche se, su di lui, c’è l’interesse di altre squadre di Premier League e della Liga pronte ad offrirgli un importante ingaggio. La Juventus, intanto, continua a sperare in un cambiamento di idea da parte sua e tenterà di convincere il suo agente (la madre) a rimanere ancora a Torino per almeno due anni.