Nuova terapia d’urto per Sergio Rico: la moglie sconvolge i tifosi

Settimane ancora difficili per Sergio Rico che sta cercando di tornare alla sua vita normale dopo il tragico incidente dell’anno scorso

Il 2023 è stato un anno di grandi scomparse a livello sportivo e di gravi incidenti che hanno rischiato di sconvolgere la vita di una famiglia intera. In questi giorni, ad esempio, si è tornato a parlare molto del portiere spagnolo Sergio Rico e delle sue condizioni. Dramma da lacrime agli occhi per il tesserato del Paris Saint Germain che lo scorso maggio, mentre si dedicava insieme ai suoi cari alla sua grande passione, è stato ricoverato d’urgenza.

Tutto è successo in un noto ranch spagnolo conosciuto come El Rocio dove il portiere e la sua famiglia si erano recati per farsi una piacevole passeggiata a cavallo. L’equitazione è uno degli hobby preferiti di Rico e di sua moglie e non era di certo la prima volta che si intrattenevano in una simile attività. Peccato, però, che quel giorno ha riservato a lui e a tutti le persone che gli vogliono bene la più difficile sfida in assoluto.

Caduta da cavallo e coma indotto per il portiere le cui dinamiche dell’incidente rimangono ancora oggi piuttosto vaghe. Settimane di fiato sospeso per tutti gli appassionati di calcio e di sport che qualche tempo fa hanno ricevuto una lieta notizia: il classe 1993 è stato dichiarato fuori pericolo. Niente più vita a rischio per Rico che sta comunque facendo un po’ di fatica a tornare alla normalità.

Sergio Rico e la riabilitazione, sua moglie ha un piano

L’incidente si è verificato a nemmeno un anno da oggi ed è normale che al portiere serva ancora un po’ di tempo per riprendersi. La cosa certa è che alla fine grazie all’aiuto degli specialisti e delle persone che ama riuscirà a tornare quello di prima. Sua moglie Alba Silva lo ha già annunciato: per suo marito è pronta una terapia d’urto. Come tale potrebbe avere dei benefici sulla sua ripresa ma anche degli effetti indesiderati. Questo è il suo piano.

Idee chiare per la modella moglie del portiere parigino che è pronta a tutto pur di aiutare il suo uomo ad uscire definitivamente da un periodo così delicato: l’obiettivo è tornare a vivere a pieno insieme la loro vita. Per farlo sarà perciò necessario lasciarsi il passato allo spalle, ecco perché Alba Silva è anche pronta a tornare a El Rocio e anche a cavallo. Non sarà quella caduta a far passare il loro amore per questi fantastici animali.

“Sarà un po’ come una terapia d’urto” ha ammesso con fermezza e voglia di farcela l’influencer durante un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN. In questi mesi difficili Alba Silva si è messa in mostra come una donna forte e determinata ed è soprattutto merito suo se il portiere si è rimesso in piedi. Oltre all’affetto della sua famiglia, anche tantissimi calciatori hanno voluto esprimere la propria solidarietà al malcapitato campione.