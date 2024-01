Supercoppa Italiana: al via la Final Four! Chi trionferà?

Comincerà giovedì sera la nuova edizione della Supercoppa Italiana. Un format completamente rinnovato, che segue quello utilizzato in Spagna: si giocheranno, infatti, due semifinali in gara unica, che stabiliranno le finaliste attese in campo lunedì sera. Tutti i match si giocheranno all’Al-Awwal Stadium di Riyad. Come noto, a contendersi il trofeo saranno Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio: ma chi è la reale favorita?

La storia del club, la composizione della rosa e l’andamento recente, non possono fare altro che indirizzare le attenzioni verso l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, come dimostrano le quote dei vari bookmakers, può essere considerata la principale indiziata a confermarsi anche in questa edizione della Supercoppa. I nerazzurri, in testa alla classifica di Serie A, hanno già sette di questi trofei in bacheca: sono riusciti, oltretutto, ad aggiudicarsi le ultime due edizioni, battendo prima la Juventus e poi il Milan.

Il tecnico ex Lazio ha una predisposizione non indifferente ad aggiudicarsi la competizione con quattro trionfi all’attivo alla pari di Lippi e Capello (nessuno ha fatto meglio). La possibilità che l’Inter riesca a vincere la Supercoppa Italia pagherebbe 1,85 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill è a 1,90.

Molte incognite ruotano attorno ai campioni d’Italia in carica. Il Napoli di Mazzarri non sta brillando e l’ottavo posto momentaneo in Serie A non può che impensierire i tifosi. I partenopei, però, non sono nuovi ad exploit in questa competizione: hanno già vinto due volte il trofeo, l’ultima volta nel 2014, contro la Juventus. Un’affermazione in questa edizione pagherebbe su Planetwin365 3,50 volte la posta; su WilliamHill 2,75 e su Betclic 4.

Attese su cosa potrebbe riservare la Fiorentina. La squadra di Italiano è attualmente quarta in campionato, grazie ad una prima metà di stagione di tutto rispetto e vorrebbe bissare l’unico successo ottenuto nel 1996. Parliamo di 5,50 volte la posta, su Planetwin365; come su Betclic, mentre su WilliamHill è a 8.

Non altissime, almeno sulla carta, le chance di successo della Lazio. I ragazzi di Sarri stanno risalendo la china dopo un inizio di stagione sottotono. Poche squadre hanno fatto meglio dei biancocelesti in questa competizione, con ben cinque successi: la possibilità che si aggiudichino la Supercoppa italiana questa volta pagherebbe 6 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 5 e su Betclic 6,50.