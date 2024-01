Formula 1, ennesima stangata per la Ferrari: un altro disastro

Ai nastri di partenza del mondiale di Formula 1 la Ferrari si presenta come una possibile antagonista della Red Bull campione in carica

Alla Ferrari si respira un clima di moderato ottimismo e di ritrovata fiducia. Secondo quanto filtra dal quartier generale del Cavallino Rampante la nuova vettura realizzata in vista del mondiale di Formula 1 2024 dovrebbe avvicinarsi sensibilmente alle prestazioni della Red Bull.

Lo stesso team principal, il manager francese Frederic Vasseur, ha parlato di una Ferrari molto più veloce, addirittura di sette decimi di secondo in meno, rispetto alla SF-23 che ha in gran parte deluso le aspettative di tutto l’ambiente. Direttamente da Milton Keynes arriva però una doccia gelata sulle speranze di riscatto e sul legittimo desiderio di rivincita della Rossa all’alba della nuova stagione.

La Red Bull in questa fase di preparazione al nuovo campionato del mondo ha giocato quasi a nascondino. Ovvero, non ha fornito alcuna indicazione o informazione sulla nuova vettura che sarà in pista sabato 2 marzo in Bahrain per il primo Gran Premio della stagione. Ma a rompere il silenzio di queste ultime settimane è una figura molto importante nello sviluppo della macchina realizzata dai progettisti del team austriaco.

Ferrari, un’altra batosta: il pronostico azzera le speranze del Cavallino Rampante

Nel 2023 la Red Bull ha conquistato ventuno delle ventidue gare in calendario: l’unico gran premio sfuggito a Max Verstappen è stato quello di Singapore in cui ha trionfato la Ferrari di Carlos Sainz. Secondo la stragrande maggioranza di esperti e addetti ai lavori un dominio di tali proporzioni non sarà ripetibile, almeno non in questi termini. Non è dello stesso avviso il pilota britannico Jake Dennis, ventotto anni, campione del mondo in carica della Formula E nonché uno dei collaudatori della scuderia di Milton Keynes.

Dennis dopo aver provato al simulatore la versione ‘virtuale’ della RB20 lancia un avvertimento ai team rivali: “Mi aspetto che Verstappen si confermi campione del mondo, a meno che qualcuno come la Ferrari o la Mercedes non riesca a trovare un secondo al giro durante la notte. Penso che sarà una stagione piuttosto noiosa in Formula 1, con Max destinato a dominare”.

Non proprio una bella notizia per Maranello e le speranza di milioni di tifosi della Rossa. Intanto fervono i preparativi per la presentazione della nuova vettura che correrà il mondiale: la Ferrari non vuole arrendersi senza lottare.