Nuova condanna e 6 punti di penalizzazione: la nuova classifica

Situazione decisamente complicata per un club di Premier League, che rischia di subire una nuova penalizzazione in classifica di sei punti

In Premier League, il campionato più bello d’Europa, stiamo assistendo ad una lotta particolarmente intensa per il primo posto della classifica. Sono diverse le squadre che possono giocarsi la vittoria del campionato e la sensazione è che assisteremo ad una bellissima corsa fino all’ultima giornata. Intensa anche la situazione nei bassifondi della classifica dove ci si gioca la permanenza nel massimo campionato inglese.

Tra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere dobbiamo considerare anche l’Everton: i Toffees sembravano poter vivere una stagione tutto sommato tranquilla ma le cose sono cambiate all’improvviso. Il club, per aver violato le norme sul fair play finanziario, è stato penalizzato di dieci punti: una sanzione decisamente pesante che ha portato il club a scivolare in classifica e a dover cambiare completamente i propri piani stagionali.

Dieci punti sono tanti con l’Everton costretto a fare un filotto di risultati positivi per non finire in situazioni di classifica ancora più complicate. Nell’ultimo turno di campionato la squadra, dopo tre sconfitte consecutive, ha fermato sul pareggio l’Aston Villa. Risultato importante e che permette ai Toffes di muovere la classifica e continuare la propria strada. Il prossimo turno sarà contro il Fulham ma, in questo momento, il campo interessa relativamente: la società infatti rischia una nuova penalizzazione e questo stravolgerebbe, nuovamente, la classifica in Premier League.

Everton, nuova penalizzazione: come cambia la classifica

Incubo senza fine per i Toffees: stando a quanto riportato da ‘footballinsider247’, il club potrebbe attendere un’altra penalizzazione nel corso di questa stagione. Il club, dopo essersi visto togliere dieci punti, potrebbe recuperarne quattro per poi perderne altri sei: in totale, dunque, l’Everton vedrebbe la classifica caratterizzata da un meno dodici in classifica. Situazione veramente complicata per una squadra che rischia di vivere una stagione decisamente complessa.

Una penalizzazione che cambierebbe, e non poco, la classifica dell’Everton: attualmente i ragazzi di Sean Dyche sono a diciassette punti. Con la nuova situazione il club scivolerebbe a quota quindici al diciottesimo posto e, di conseguenza, in piena lotta per non retrocedere. Periodo dunque non semplice quello che stanno attraversando i Toffees.

Stagione nata con obiettivi ben diversi che si sta trasformando in una vera e propria lotta con la permanenza nel massimo campionato inglese come obiettivo principale: l’Everton dovrà faticare più del dovuto per raggiungere il traguardo.