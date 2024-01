Ritiro Nadal, l’ultimo annuncio fa tremare: tifosi impietriti

Si avvicina sempre più il ritiro di Rafa Nadal, l’ultimo annuncio lascia senza parole i tifosi: era quello che tutti temevano

Nonostante gli Australian Open siano in corso di svolgimento in quel di Melbourne, molti appassionati di tennis, e soprattutto i tifosi di Rafa Nadal, sono ancora concentrati sullo stato di salute del tennista spagnolo. Il forfait improvviso a causa dell’infortunio rimediato a margine del torneo australiano è stato per molti un colpo al cuore, e il timore è che possa essere il presagio di un ritiro sempre più vicino. Una tesi che a quanto pare potrebbe essere estremamente realistica alla luce di quanto successo in questi giorni.

Rientrato nel circuito più gasato che mai, convinto di poter tornare a dire la sua, nel giro di qualche settimana, anche per poter arrivare fino in fondo nei tornei più importanti, il fuoriclasse spagnolo si è fermato al terzo match a Brisbane, dopo averne vinti due in scioltezza.

Purtroppo l’infortunio rimediato contro Thompson si è rivelato più serio del previsto e lo ha costretto a saltare Melbourne, il primo appuntamento davvero importante della stagione. Quel che è peggio, però, è che l’ennesimo ko potrebbe essere diventato la controprova di un fisico ormai del tutto inaffidabile, e a questo punto l’idea che possa essere questa la sua ultima stagione da professionista si fa sempre più strada nella mente di chi lo conosce bene. Lo ha annunciato senza troppi giri di parole un suo grande ex rivale.

Nadal si ritira, arriva l’annuncio che gela il sangue nelle vene: tifosi spiazzati

Il 2024 sarà l’ultimo anno nel circuito per Rafa Nadal, con un unico grande obiettivo nella mente: tornare a vincere lì dove ha scritto le pagine più importanti della sua e storia e di quella del tennis più in generale, a Parigi, al Roland Garros. Testo e musica di Nick Kyrgios.

Ancora fermo ai box dopo oltre un anno a causa di ripetuti infortuni, il tennista australiano è a Melbourne nelle vesti di commentatore per ‘Eurosport’ ed ‘ESPN’, e tra una partita e l’altra si è lasciato andare anche a qualche commento di carattere generale sui Big Three, lanciandosi in un pronostico importanti riguardo alle sorti del campione di Manacor.

Anche se la speranza di tutti, compreso Kyrgios, è che possa tornare a giocare e rimanere in campo ancora a lungo, visto che un personaggio come lui significa moltissimo per questo sport, il tennista australiano invita tutti ad essere estremamente realisti. Anche i suoi fan devono cercare di aprire gli occhi e accettare quel che potrà accadere: “Credo che questo sarà il suo ultimo anno, e il suo focus sarà puntato su Parigi“.

Parole che spazzano via ogni illusione e che invitano tutti ad accogliere con realismo quel che, in questo momento, appare come l’inevitabile conclusione di questa stagione. Per quanto possa essere dura, dovremo farci trovare pronti. Anche se, in fondo al cuore, chiunque ama il tennis continuerà a sperare che, per qualche strano motivo, il fisico di Nadal possa reagire bene ai prossimi mesi, permettendogli di prolungare la carriera ancora per qualche tempo.