Yildiz manda via Chiesa: la Juve ha già il sostituto

In casa Juve i bianconeri continuano a stupire. La squadra di Allegri ha trovato la quadra ed ora lo scudetto è possibile.

L’ultimo turno di campionato ha visto prima la netta vittoria dell’Inter a Monza e poi la risposta, la Juventus nel posticipo ha battuto nettamente il Sassuolo. Un 3 a 0 senza storia, la doppietta di Vlahovic e poi la rete di Federico Chiesa, subentrato nel finale e ancora a segno. La Juve vince e convince ed ora lo scudetto – obiettivo che sembrava utopia fino a qualche mese – è possibile.

Il club bianconero – come confermato da Giuntoli – non interverrà sul mercato, a gennaio è previsto solo l’arrivo di Tiago Djalo e poi testa alla prossima stagione. Il club ha fiducia in questo gruppo, ma intanto il dirigente bianconero lavora al futuro e ci sono diverse situazioni da verificare: una su tutte riguarda proprio l’attaccante bianconero Federico Chiesa. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e per lui in estate ci sono solo due strade: rinnovo di contratto o addio, la Juve non ha per nulla intenzione di rischiare di perdere il talento della Nazionale a parametro zero.

Con l’esplosione di Kenan Yildiz e il possibile ritorno di Soulè (sull’argentino ci sono però le big di Premier) il futuro di Chiesa è ancora da decifrare. Il calciatore chiede cifre importanti e la Juve – complice i tanti infortuni di questi anni – valuta davvero se è conveniente rinnovare o meno. Intanto Giuntoli ha già messo nel mirino un possibile sostituto.

Calciomercato Juve, clamoroso colpo in attacco

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Juve è sul talento del Genoa Albert Gudmundsson, grande rivelazione di questa prima parte di stagione. Il calciatore sta trascinando a suon di gol e assist il club ligure e grazie a lui c’è buona parte di una salvezza che al momento appare abbastanza possibile.

Con Chiesa nel mirino di club come Arsenal e Liverpool non è esclusa una clamorosa cessione dell’azzurro in estate e il possibile arrivo del talento islandese. Il classe 1997 ha totalizzato finora 18 presenze, 8 reti e 2 assist in campionato.

Su Gudmundsson ci sono anche Inter e Roma, ma i bianconeri potrebbero sfruttare parte del ricavato della cessione di Chiesa per anticipare la concorrenza e fare l’affondo decisivo. Gudmundsson è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro e il colpo da parte del club bianconero è tutt’altro che impossibile. Out Chiesa e dentro Gudmundsson, la Juve e in particolare Giuntoli ci pensano seriamente.