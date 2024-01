Juventus, addio UFFICIALE: ha scelto l’Arabia Saudita

Brutta notizia in arrivo dal fronte calciomercato per i tifosi della Juventus. Uno dei calciatori che in passato era finito nel mirino dalla dirigenza ha scelto un altro club: il trasferimento è ufficiale

La Juve continua il lavoro sul mercato, ma nelle ultime ore è arrivata una doccia fredda per dirigenza e tifosi. Uno degli obiettivi (accostato in passato) per rinforzare la rosa è definitivamente sfumato: niente Serie A per lui.

La squadra di Massimiliano Allegri nonostante le assenze e la necessità di rimpolpare numericamente alcuni reparti sta riuscendo a tenere il passo dell’Inter mantenendo i due punti di svantaggio.

Nella rincorsa ai nerazzurri, definiti come lepri dall’amministratore delegato Marotta, un importante aiuto per la Juventus potrebbe arrivare dal mercato. La dirigenza, però, dovrà cambiare obiettivo a sinistra vista la recente ufficialità.

Sfuma il colpo per la Juve: ufficiale il trasferimento del calciatore

Sembra essere l’anno buono per la rinascita della Juventus dopo alcune stagioni decisamente negative. Ad inizio anno la squadra di Allegri aveva l’obiettivo di raggiungere i posti validi per la prossima Champions League, ma adesso i bianconeri non nascondono di sognare il titolo.

Date le note defezioni di Fagioli e Pogba tutto lasciava presagire ad un pronto intervento in sede di mercato per rinforzare la zona mediana del campo. Al momento, però, in bianconero non è arrivato nessun innesto e, nelle scorse ore, un vecchio potenziale obiettivo di mercato della società è stato ufficializzato da un altro club. Si tratta di Renan Lodi, laterale difensivo mancino passato all’Al Hilal.

Il difensore brasiliano è stato ceduto ai sauditi dall’Olympique Marsiglia, squadra che lo aveva acquistato in estate per oltre 20 milioni dall’Atletico Madrid. Per assicurarselo l’Al Hilal ha sborsato 23 milioni facendo felice anche l’Atleti che ne incasserà circa 8. Per il calciatore cresciuto nell’Atletico Paranaense è la quarta maglia diversa in un anno e mezzo,

Quello di Renan Lodi era uno dei tanti nomi che soprattutto la scorsa estate furono accostati per la corsia sinistra della Juventus. Il brasiliano è stato seguito per molto tempo dalla dirigenza bianconera che anche ai tempi dei Colchoneros aveva tentato di ingaggiarlo.

Adesso, però, la recente ufficialità del club saudita stravolge i piani della Vecchia Signora che, nel caso in cui la prossima stagione decidesse di separarsi da Filip Kostic, dovrebbe puntare le proprie mire su un altro profilo.

