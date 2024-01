MotoGp, Marquez campione: annuncio improvviso

Il mondo della Moto Gp ha riposto molte speranze in Marc Marquez, il pilota spagnolo è atteso da una grande stagione con la Ducati Gresini.

Il rilancio di Marquez è uno degli aspetti più rilevanti per la stagione 2024 delle due ruote. Il pilota spagnolo è carico e ambizioso. Il passaggio di Marquez dalla Honda alla Gresini è stato uno dei colpi clamorosi registrati sul mercato nei mesi scorsi.

L’addio al team giapponese, dopo undici stagioni, è arrivato non senza qualche recriminazione per lo spagnolo, i problemi fisici e la poca adattabilità della moto hanno portato così a una separazione spiazzante. La Ducati Gresini avrà il compito di rilanciare lo spagnolo otto volte iridato, un campione che ha un passo deciso e potrebbe stupire tutti nel campionato che inizierà a marzo.

Marquez in trionfo, arriva il pronostico

Il pilota spagnolo nei giorni scorsi ha rilasciato varie interviste. Ha parlato dell’amalgama con la Ducati Gresini e ha avuto parole d’elogio per tutto il gruppo, l’alchimia con i meccanici è già speciale e la moto si adatta bene alle caratteristiche fisiche dell’iberico. Un rapporto già speciale, che non passa inosservato.

Crescono le attese per un 2024 da vivere come grande protagonista. In particolare, Paolo Ciabatti ha lanciato Marquez come favorito. L’ex direttore generale della Ducati è convinto delle qualità del pilota ora in forza alla Gresini.

Ciabatti, ai microfoni di Marca, ha spiegato come le ambizioni non mancano: “Marquez è un pilota eccezionale, uno dei migliori nella storia di questo sport e sarà sicuramente in lotta per il mondiale, competitivo sin da subito”. Marquez, per altro, era quasi intervenuto da “pompiere”, un po’ a spegnere gli entusiasmi. Aveva spiegato come non era ancora pronto per vincere un mondiale con la Gresini, si procederà a piccoli passi intanto cercando di conquistare quanti più piazzamenti possibili.

Le dichiarazioni dello spagnolo, secondo Ciabatti, sono stati una sorta di tattica per non svelare il potenziale già in corso: “Probabilmente Marquez sta cercando solo di calmare le acque, credo che si adatterà benissimo alla moto, si giocherà il mondiale. Nei test l’ho visto molto bene, dovrà confermarsi a Sepang e in Qatar ma credo che la Gresini gli stia già piacendo molto”.