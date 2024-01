Sergio Rico, il regalo più bello: desiderio già esaudito

Ritorno alla vita quotidiana per Sergio Rico che vuole recuperare il tempo perso in compagnia di sua moglie Alba Silva

Il 2023 è stato un anno a dir poco drammatico, sotto tanti punti di vista, e non ha risparmiato di certo lo sport. Anno di svariati lutti quello appena passato che ha lasciato il posto ad un 2024 che non è iniziato certamente meglio. In pochi giorni se ne sono andati anche lo storico presidente tifoso dell’Herta Berlino, Kay Bernstein, e il tecnico serbo Dejan Milojevic. Due scomparse che hanno colpito i fan di tutto il mondo che, fortunatamente, questa volta hanno ricevuto una buona notizia. Segnali positivi da parte del portiere Sergio Rico.

L’estremo difensore del Parsi Saint Germain l’anno scorso, in seguito ad una rovinosa caduta da cavallo, aveva riportato un trauma cranico che lo aveva costretto al coma. Mesi di puro terrore hanno accompagnato i tifosi e la famiglia che di recente è potuta tornare a tirare un respiro di sollievo. Oggi Sergio Rico sta meglio e non vede l’ora di tornare a dedicarsi al campo, alla sua passione, e soprattutto ai suoi cari.

In particolar modo a sua moglie che è stata la persona che più di tutte ha lottato per la sua ripresa. E, a quanto pare, la sua determinazione l’ha portata a vincere e ora è giusto che si goda il tempo perso in compagnia di suo marito. Proprio la bella influencer Alba Silva, è lei la moglie del portiere, ha pensato bene di regalare al suo uomo un momento unico.

Sergio Rico e Alba Silva di nuovo insieme: che regalo per la modella

Tanti apprezzamenti per l’influencer, non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma soprattutto perché in questi mesi si è dimostrata una donna forte e determinata che non avrebbe mai abbandonato l’ospedale senza il suo compagno di vita. Alla fine ce l’ha fatta e non ha solo aiutato l’amore della sua vita a stare meglio e a tornare a casa, ma è anche riuscita a conquistare tutti. Per questo è giusto che ora anche lei si goda un po’ di meritato relax.

Festa grande per lady Rico che ha da poco festeggiato il compleanno e lo ha fatto in grande stile: un regalo migliore di questo non si poteva avere. Trenta candeline tonde tonde per l’influencer che è pronta a misurarsi con il mondo in una versione di sé tutta nuova. Forte anche dell’esperienza superata in grande stile, inutile dire che insieme a lei nei festeggiamenti c’era anche lo stesso portiere.

I due stanno piano piano tornando alla normalità ed è quello che si sono meritati, bel party per la compagna di Rico che è sembrata visibilmente felice di aver potuto festeggiare un così importante traguardo in compagnia delle persone che più ama al mondo. Tanta gioia anche da parte degli amici e dei compagni di squadra del calciatore che non avrebbero potuto sperare per lui in un epilogo migliore.