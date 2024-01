Ultim’ora Zanardi: annuncio da brividi

Toccante messaggio da parte del campione che ha citato Alex Zanardi: quello che è successo è commovente

Non c’è pace per Alex Zanardi che nel corso della sua vita ha vissuto disgrazie di ogni tipo. L’ultima ha visto la sua abitazione in quel di Padova colpita da un incendio che ha costretto il campione ad un nuovo ricovero ospedaliero. Ennesimo dispiacere nella vita dell’ex pilota di Formula 1 che non si è mai lasciato abbattere dalle avversità della vita ed è sempre riuscito ad avere la meglio.

Quando tutto sembrava finito, Zanardi ha trovato le forze e la strada per riemergere. Questo gli ha permesso di diventare uno degli sportivi più apprezzati della storia. Basti pensare a quanta forza di volontà gli dev’essere costata tornare in pista dopo il tragico incidente sui circuiti tedeschi che gli è valso l’amputazione di entrambe le gambe. Il mondo intero in quel momento è rimasto incollato davanti agli schermi per seguire il campione dopo il disastro.

Fortunatamente a vincere è stato come sempre il pilota bolognese che ha visto in quella che molti avrebbero considerato una tragedia, una sorta di opportunità per potersi misurare ancora una volta con la vita. Questo gli è valso la vittoria di diverse medaglie d’oro a livello paraolimpico. Insomma, anche se Zanardi oggi ha preferito ritirarsi dalle scene per continuare il proprio percorso riabilitativo, i suoi insegnamenti sono ancora vivi nelle persone che lo amano,

Alex Zanardi, il ricordo del campione è commovente

Dopo il tragico incidente del 2001, quello in Germania , Zanardi come detto si è ripreso ed è tornato a gareggiare. Fino al 2020 quando, in handbike sulle colline senese, è stato vittima di un altro drammatico incidente che gli è costato il coma. Tuttavia, nemmeno questo ha fermato Zanardi che una volta terminate le cure tornerà sicuramente a dire la sua in qualche sport. Grande ammirazione da parte di tanti campioni appartenenti ad altri sport che continuano ancora oggi ad ammirare l’ex pilota, uno di questi è il leggendario tennista Adriano Panatta.

Proprio di recente Panatta ha fatto da testimonial per un prestigioso evento dedicato ai diversamente abili nello allo sport e questo ha portato il tennista a pensare subito all’amico: “Se hai un sogno e vuoi realizzarlo nulla potrà ostacolarti, solo la tua volontà“. Questa è stata la frase che Zanardi porta da sempre dentro di sé e Panatta, oltre ad averla fatta sua, ha deciso di regalarla al pubblico durante un’evento così speciale. La vita dell’ex Formula 1 deve insegnare nessuno esce sconfitto se è disposto a lottare a testa alta.