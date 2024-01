Clausola pagata e addio Juve: colpaccio nerazzurro

Occhio alla clausola e Juventus decisamente più lontana: si tratta di un vero e proprio colpaccio nerazzurro

Non arrivano assolutamente delle buone notizie per la Juventus in vista di questa sessione invernale di calciomercato. Soprattutto dall’estero visto che uno degli obiettivi di mercato da parte dei bianconeri sta per sfumare. A rovinare i piani dei piemontesi ci sta pensando seriamente un’altra società “bianconera”.

Stiamo parlando del Newcastle che sta seguendo, anche con un certo interesse, uno dei migliori talenti della nostra Serie A. Ovvero quell’Ederson diventato una pedina fondamentale nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il brasiliano, infatti, piace moltissimo agli inglesi. Una trattativa che potrebbe essere ben avviata se, nel frattempo, verranno risolte altre “grane”. Caccia quindi all’incastro eventuale.

Juventus, Ederson sempre più lontano: vicino a vestire un altro bianconero

Poco prima dell’inizio della sessione di gennaio la Juventus seguiva, con interesse, Kalvin Phillips. Quest’ultimo è considerato oramai in uscita dal Manchester City visto che non rientra nei piani tecnici del suo allenatore, Pep Guardiola. A dire il vero, però, l’inglese è nella lista dei desideri proprio del Newcastle che, per sostituire lo squalificato Sandro Tonali, sta pensando proprio al mediano della nazionale dei ‘Tre Leoni‘.

Una operazione che non è assolutamente facile motivo per cui i Magpies si guardano intorno con le alternative, anche per coprire altre eventuali future uscite. In questo senso un assalto ad Ederson si potrebbe verificare in un caso: ovvero con la cessione di un altro degli elementi importanti della rosa come Bruno Guimares. Quest’ultimo, infatti, ha una clausola rescissoria dal valore di 100 milioni di euro. La squadra maggiormente interessata sul centrocampista brasiliano è il Paris Saint Germain che sta facendo di tutto per convincere il club a farlo trasferire in Francia.

Nel caso in cui questa cessione si dovesse verificare allora il Newcastle, con una buona parte di soldi (quelli non gli mancano affatto) potrebbe bussare alla porta dei Percassi per avere informazioni su un altro brasiliano. Vale a dire proprio Ederson. Una soluzione che, quindi andrebbe ad allontanare definitivamente anche la Juventus. Gli orobici non lo ritengono cedibile, ma nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte irrinunciabili da circa 40 milioni le cose potrebbero decisamente cambiare.

Intanto il brasiliano è reduce fin qui da un’annata favolosa, e i suoi numeri in crescita potrebbero far gola al Newcastle, che potrebbe così compiere un maxi intreccio a centrocampo con buona pace della concorrenza.