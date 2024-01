Serie A, arriva la stella sudamericana: lo manda Bielsa

Marcelo Bielsa potrebbe essere protagonista seppur da lontano. Affare vicino per la big della Serie A: può arrivare la stellina uruguaiana

Novità importanti in Italia con numerosi affari pronti alla chiusura nella sessione invernale di calciomercato. Tanti talenti provenienti dal Sudamerica pronti a sbarcare nel campionato italiano per mettere in mostra tutta la loro qualità. Un nuovo affare decisivo con la volontà del giocatore che sarà decisiva: ecco quello che sta succedendo.

Non finiscono le sorprese in Serie A: ecco il nuovo affare a gennaio con la ricostruzione totale della vicenda. Un momento decisivo per chiudere l’affare in un lampo: ecco il talento proveniente dal Sudamerica, lo manda Marcelo Bielsa.

Serie A, chiusura totale: arriva a gennaio

Un talento davvero purissimo pronto a deliziare anche la Serie A: affare in chiusura, ecco tutta la possibile operazione.

Come svelato da Sky Sport Brian Rodríguez sarebbe ad un passo dalla Fiorentina. Il club viola potrebbe chiudere l’affare per il talentuoso esterno uruguaiano e secondo Claro Sports la trattativa è in fase avanzata. Il giocatore non sarebbe entusiasta a lasciare il Club America: secondo il giornalista del TUDN, Víctor Díaz, l’uruguaiano ha il desiderio di restare in squadra per puntare al campionato partendo così al Mondiale per Club restando nei redar di Marcelo Bielsa in vista della Copa America.

Sulle sue tracce c’era anche un club importante dall’estero, ma il suo obiettivo primario è quello di poter entrare a far parte delle convocazioni del Ct dell’Uruguay Marcelo Bielsa in vista della Copa America. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. La Serie A continua a monitorare attentamente giovani di talento provenienti dal Sudamerica.