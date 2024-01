Sinner in cima alla classifica ATP, annuncio in diretta

L’annuncio riguardante Jannik Sinner ha sconvolto i tifosi. A quanto pare l’altoatesino si potrebbe trovare in cima alla classifica ATP

Il rendimento superlativo esibito da Jannik Sinner sta facendo parlare bene di lui chiunque. Un periodo di grazia sportiva che prosegue ormai da parecchio tempo, e che ha attirato a sé le lodi di tanti professionisti. Chiunque abbia l’autorevolezza di parlare di tennis dall’occhio di un intenditore non può non rimanere estasiato dalle gesta del giovane fenomeno italiano.

A tal proposito di recente un ex tennista ormai ritiratosi dall’attività ha espresso solo parole al miele per lui. Il classe 2001 si è ritrovato per l’ennesima volta al centro di una discussione. Discussione ovviamente a tinte positive, visto che risulta davvero difficile negare il suo status da fuoriclasse, con le aspettative che crescono sempre di più.

Lo scorso anno solare (2023) per Sinner si è chiuso in maniera encomiabile. Il giovane fuoriclasse si è portato a casa la fase finale del torneo Atp di Torino e la Coppa Davis con la maglia dell’Italia. Anche il pubblico nostrano ha avuto l’onore di vederlo all’opera da vicino, cosa che non capita certamente tutti i giorni. Visto come è iniziato il 2024, si può facilmente presumere che anche quest’anno Sinner andrà a ripercorrere la traccia lasciata negli scorsi 12 mesi, il tutto con un grande obiettivo davanti a se.

Parole al miele per Sinner: atleta lusingato

Prestazioni ed ambizioni che inevitabilmente attirano aspettative e pareri positivi. Ad essersi prestato a tessere le lodi di Sinner questa volta ci ha pensato Thomas Fabbiano, ex tennista professionista. Nel 2017 si trovava in settantesima posizione nel ranking, arrivando persino a battere Tsitsipas in un torneo a Wimbledon nel 2019, relativamente poco tempo fa dunque. Oggi il tennis non fa più parte della sua vita, per quanto la sua indole sportiva non lo abbia mai abbandonato.

Oggi Fabbiano gestisce un centro di padel a Sanremo trasmettendo quella che è sempre stata la sua passione anche agli altri. Riguardo al beniamino di tutta Italia, il classe 1989 ha detto che di questo passo il giovane Jannik si ritroverà ad essere il numero uno al mondo. Un parere diffuso all’interno dell’ambiente. Fabbiano è intervenuto all’evento organizzato da Le Coq Sportif all’Aspria Harbour Club di Milano e ‘Leggo’ ha riportato il suo intervento: “E’ da due anni nei primi dieci tennisti della classica Atp. Io credo che in poco tempo possa davvero diventare il numero uno al mondo e se le meriterebbe. Anche perché Djokovic non potrà essere eterno e l’età sta dalla parte di Jannik”.

Djokovic dunque non sarà eterno, come lo stesso ex professionista afferma, e l’età in questo momento gioca fortemente a favore dell’altoatesino che farà di tutto per raggiungere una vetta storica.