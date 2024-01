Quasi 50 milioni: l’affare che fa svoltare la Juventus

La Juventus ha dei nomi su cui vorrebbe affondare in ottima mercato, con uno su tutti che stuzzica particolarmente: per lui servono 50 milioni di euro

La Juventus punta al primo posto in classifica e vuole sfruttare nel miglior modo possibile la posizione di vantaggio che potrebbe prospettarsi con l’Inter impegnata in Supercoppa Italiana. Nel mentre Cristiano Giuntoli e la società stanno lavorando senza sosta in ottica calciomercato. C’è un giocatore che più di tutti piace alla compagine piemontese e a Massimiliano Allegri ma la richiesta è elevata: servono 50 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli.

La Juventus vuole sfruttare appunto il momentaneo stop dell’Inter, impegnata in Supercoppa Italiana, per superarla almeno virtualmente in classifica sperando che l’asterisco poi andrà a significare punti in meno per i nerazzurri. L’obiettivo sempre più concreto è infatti quello di arrivare a fine stagione a vincere lo scudetto, oltre a classificarsi tra le prime 4 della classifica.

Per far sì che ciò accada, il club si sta guardando intorno e sta provando a puntare su profili che possono fare la differenza. A questo proposito ce n’è uno che piace parecchio e che potrebbe con le sue qualità fare la vera differenza a centrocampo. Si tratta ovviamente di Teun Koopmeiners. A parlare di questo possibile colpo è stata la redazione di ‘Fichajes.net’.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Koopmeiners: ecco le ultime novità sulla possibile operazione in entrata

A Cristiano Giuntoli le qualità di Teun Koopmeiners stupiscono sempre di più. Della stessa sua opinione è ovviamente anche Massimiliano Allegri, consapevole del fatto che il centrocampo bianconero con l’olandese andrebbe ad acquistare una qualità non indifferente. L’ostacolo quindi starebbe solamente nella richiesta da parte dell’Atalanta. La Dea sa quanto un centrocampista come lui faccia la differenza nel proprio gruppo. Gian Piero Gasperini non lo toglie praticamente mai dal campo e l’olandese lo ripaga a suon di gol. Basti pensare che anche dal dischetto è infallibile.

Motivo per il quale il club di Bergamo non intende cederlo, o comunque cederlo a prezzo di saldo. Come sottolineato da ‘Fichajes.net’, per Koopmeiners servono almeno 50 milioni di euro. La Juve dal canto suo, nonostante l’enorme interesse mai tanto nascosto per il classe ’98, non sembrerebbe essere pronta a sborsare una cifra simile. Sta perciò provando a inserire qualche contropartita di livello, ma sa che difficilmente convincerà l’Atalanta in questo modo.