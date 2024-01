“Accordo con l’Inter”: tutto confermato, Marotta ha chiuso il super colpo

Un grande colpo in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi: annuncio a sorpresa, c’è già l’accordo con l’ad Marotta

Il calcio giocato continua a regalare soddisfazioni all’Inter di Simone Inzaghi. Il sogno di vederci cucita in petto la seconda stella, in estate, non è mai stato così concreto. Così come sono concrete le possibilità che l’Inter in vista di giugno abbia già chiuso uno dei colpi più attesi e sperati dai tifosi.

Gennaio è il momento giusto per tentare di puntellare la rosa, per le squadre che in estate hanno fatto fatica a portare avanti le strategie in entrata. Non è affatto il caso della società nerazzurra che è riuscita, come pochi, ad agire in maniera massiccia e certosina in ogni zona del campo. Campioni del calibro di Sommer, Thuram, Pavard e Frattesi – solo per citarne alcuni – hanno già dato un apporto massiccio nei risultati che la squadra di Inzaghi ha fino ad ora conseguito.

L’Inter nei pochi giorni che mancano alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato potrebbe regalare qualche piccola sorpresa. In attacco le possibilità a disposizione dell’allenatore nerazzurro sono relativamente limitate: a parte Arnautovic, rivelatosi al netto degli infortuni ha dimostrato di essere una valida alternativa ai titolari, c’è il vuoto.

Lautaro Martinez e Thuram sono inamovibili mentre Alexis Sanchez sta deludendo in lungo e in largo e potrebbe molto presto venire rimpiazzato. Ma il vero innesto, secondo un annuncio arrivato nei giorni scorsi, riguarderebbe un’altra zona del campo: il centrocampo.

Inter, è fatta per giugno: “Hanno l’accordo”

Marotta è uno dei dirigenti più navigati e astuti d’Europa ed i suoi piani andranno ben oltre l’attuale sessione di calciomercato. In vista di giugno è previsto un grandissimo colpo: l’annuncio fa sognare i tifosi dell’Inter.

Il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play‘ per dire la sua sul prossimo mercato dell’Inter, con un vero e proprio annuncio sul colpo dell’estate: “Stanno lavorando all’anno prossimo, Zielinski è un obiettivo concreto. Non ci sono le firme ma l’accordo sulla parola è abbastanza solido“.

Questa la rivelazione di Biasin che ha posto lo stesso discorso pure per Taremi. Ma intanto il polivalente centrocampista polacco, che resta in scadenza il 30 giugno 2024 con il Napoli, si libererà a zero per approdare nella Milano nerazzurra.

Un colpaccio di grande spesso, l’ennesimo tra gli svincolati, che Mazzarri sta per mettere nero su bianco per la gioia di Inzaghi. Zielinski è ormai definitivamente lontano dal rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis: per lui, al momento, 25 apparizioni con 3 gol e 3 assist vincenti all’attivo in maglia azzurra.