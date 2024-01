Con Alonso alla Ferrari, annuncio da brividi: una coppia da sogno

Nessuno se lo aspettava è invece è arrivato un annuncio. Lui e Fernando Alonso insieme alla Ferrari: dopo anni spunta la verità

Cinque anni a bordo della Ferrari per il pilota spagnolo Fernando Alonso che, oggi all’Aston Martin, è entrato a far parte della scuderia di Maranello nel 2010 facendo registrare piazzamenti di assoluto rispetto. Belle soddisfazioni ma anche grande rammarico per lui che nel corso della propria avventura insieme al cavallino rampante non è mai riuscito ad aggiudicarsi un titolo mondiale.

Solo secondi posti a fine stagione per Alonso alla guida della monoposto della Ferrari che forse insieme ad un team diverso avrebbe potuto raggiungere traguardi ancor più prestigiosi. C’è infatti un grande pilota del passato recente che ha svelato un particolare retroscena riguardante proprio il campione iberico.

I due avrebbe infatti potuto gareggiare assieme e in quel caso si sarebbero viste delle belle. Invece, purtroppo, sarà per un’altra vita visto che il campione si è ritirato. Cosa che con buone probabilità farà presto anche Alonso visto che di anni ne ha già 42 e la sua carriera non potrà essere eterna.

Ferrari shock, doveva essere il compagno di Alonso: che rammarico per il pilota

Il loro percorso li ha messi difronte a dei bivi che, ripensati a distanza di tempo, fanno salire un po’ il groppo in gola. A confessare tutto è stato Robert Kubica, pilota polacco vicino ai 40 anni che è intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ per raccontare uno scenario possibile, ai suoi tempi, che non si è però mai trasformato in realtà. Lui e Alonso potevano essere compagni di scuderia.

Kubica, infatti, poteva diventare il suo compagno di squadra ai tempi della Ferrari. Non aver guidato una delle vetture più amate, non solo in Formula 1, è probabilmente il maggiore rimpianto nella carriera del polacco classe 1984 che ha svelato questa possibilità alla rosea e lo ha fatto accennando un sorriso anche il dispiacere è ancora oggi tangibile: “Io e Alonso alla Ferrari? Ho sempre stimato Fernando e lo stimo ancora tantissimo quando correvamo in F1 la stima era reciproca. Potenzialmente saremmo stati una coppia ad alto rischio ma credo che in realtà avremmo fatto grandi cose assieme. Lo scenario per il futuro doveva essere questo, quando ho avuto l’incidente, perché nel 2012 sarei dovuto andare alla Ferrari dove c’era Fernando. Poi non è avvenuto, perché la vita mi ha servito un altro scenario”.

L’ex pilota sa che insieme ad Alonso avrebbe formato una delle coppie più folli del panorama professionistico e il pubblico avrebbe potuto vederne delle belle. Invece i vari team hanno fatto diverse scelte e alla fine Kubica e Alonso hanno comunque trovato il mondo di gareggiare l’uno al fianco dell’altro e di regalare delle grandissime emozioni agli spettatori. Era il 2012 quando Kubica poteva raggiungere lo stimato collega a bordo del cavallino rampante.