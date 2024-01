Ducati-Marquez colpi di scena: ha confessato tutto

In una scenografica presentazione della Ducati GP23 del team Gresini, Marc Marquez ha ufficialmente svelato la moto che lo accompagnerà durante la stagione 2024 del campionato di MotoGP.

Dopo i test di fine stagione, Marc Marquez ha avuto l’opportunità di conoscere la sua nuova compagna di avventure in pista nei suoi dettagli e nei suoi accattivanti colori. Presente di persona a Riccione per il lancio ufficiale, il pilota ispanico non ha nascosto la sua entusiasmante anticipazione per la stagione imminente. Il campione ha condiviso le sue impressioni con parole cariche di gioia, sottolineando la sua felicità nell’abbracciare questa nuova sfida con la Ducati GP23.

L’evento di presentazione è stato un momento emozionante, durante il quale Marquez ha potuto apprezzare non solo l’estetica accattivante della sua moto, ma anche le innovazioni tecnologiche e le migliorie apportate per garantire prestazioni di alto livello. La Ducati GP23 è stata sottoposta a una serie di aggiornamenti e perfezionamenti, e il pilota spagnolo ha avuto modo di esprimere la sua fiducia nelle capacità della moto e del team Gresini.

Nelle sue prime dichiarazioni dopo la presentazione ufficiale della due ruote, Marc Marquez ha espresso il suo entusiasmo e la voglia di un nuovo inizio dopo gli anni difficili che ha vissuto. Il pluricampione spagnolo ha paragonato la sua situazione attuale a quella di un bambino con le “scarpe nuove”, pronto a esplorare e imparare.

Ducati, ecco Marc Marquez: le parole sulla nuova avventura

“Intendo provare ad apprendere e di divertirmi nuovamente dopo le ultime annate complesse. Le aspettative sono elevate, sono conscio di aver molto su cui applicarmi. Sono focalizzato sui migliori, su Bagnaia, su Martin. Necessito di comprendere come esaltare la moto” ha dichiarato Marquez, rivelando il suo obiettivo di competere al massimo livello contro i rivali più agguerriti.

Nonostante la consapevolezza delle sfide che lo attendono, Marquez ha condiviso il suo approccio positivo alla nuova avventura con la Ducati, sottolineando che l’avversario più duro è lui stesso. “Sono come un bambino con le scarpe nuove” ha ripetuto, evidenziando la freschezza e l’entusiasmo che lo guidano in questa fase cruciale della sua carriera.

Il passaggio dalla lunga collaborazione con la Honda alla nuova sfida con la Ducati è stato definito da Marquez come “strano”, ma allo stesso tempo, una “sfida molto bella”. Ha evidenziato il desiderio di provare qualcosa di diverso e di divertirsi con una moto completamente nuova.

“Ero alla ricerca di emozioni differenti, intendo entusiasmarmi con un’altra moto. Gresini mi ha aspettato: è una sfida rischiosa ma bella per la famiglia Gresini e questo storico team fatto di gente meravigliosa” ha concluso Marquez, riconoscendo la responsabilità e l’impegno richiesti in questa nuova avventura, ma sottolineando l’importanza di procedere con cautela per ottenere i migliori risultati.

La combinazione di un pilota di calibro mondiale come Marc Marquez e la potenza della Ducati GP23 promette spettacolo e competitività sulle piste di tutto il campionato MotoGP 2024. La stagione è ormai alle porte, e gli appassionati di motociclismo non vedono l’ora di assistere alle sfide epiche che si prospettano in pista.