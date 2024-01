Totti a De Rossi: “Ecco l’allenatore che devi seguire” [Video]

Francesco Totti dà un consiglio a De Rossi sul suo modello da allenatore: il divertente siparietto fra i due ex compagni

Oggi si parla soltanto di lui e del suo exploit all’esordio sulla panchina della Roma. Daniele De Rossi ha iniziato decisamente bene il suo cammino in questo sogno ad occhi aperti che rappresenta il suo ritorno all’Olimpico, stavolta da allenatore. DDR ha preso il posto di Mourinho e si può senz’altro dire “Buona la prima!” al suo esordio contro il Verona.

Il risultato, certo, ma anche un gioco ritrovato e un entusiasmo che sembra aver già travolto tutti i componenti della squadra, dai calciatori in campo all’ultimo dei magazzinieri. Sicuramente è presto per qualsiasi valutazione sul lavoro dell’ex capitano romanista ma di certo si può già affermare che il suo arrivo ha portato una ventata di freschezza nello spogliatoio romanista.

I tifosi lo hanno accolto come ci si aspettava, ovvero come uno di loro. Mourinho – difeso anche dagli striscioni allo stadio, ndr – sarà difficile da rimpiazzare, ma di certo uno come “Danielino” parte già avvantaggiato dall’affetto che gli tributano sempre i sostenitori giallorossi.

Daniele De Rossi, Francesco Totti, Bruno Conti e pochi altri sono di quelli che a Roma godranno sempre di un credito illimitato, anche se le cose dovessero andar male. Perché ci mettono il cuore, prima di tutto, perché ci mettono la passione per quei colori che difenderanno per tutta la vita. Ma a chi si ispira Daniele De Rossi come allenatore? Ve lo svela… Francesco Totti!

Francesco Totti e il siparietto con De Rossi: “Ecco a chi ti devi ispirare!”

Totti e De Rossi sono amici da sempre, sono legatissimi e uno ha partecipato all’addio al calcio dell’altro con amicizia e sentita commozione. Basterebbe già questo per riassumere quanto siano importanti questi due simboli della romanità, ma l’amicizia è andata anche oltre e prosegue anche fuori dal campo. Tanto che Francesco ha pensato bene di dare un “consiglio” al suo ex compagno su quale fosse il modello a cui ispirarsi.

Il video è di qualche mese fa e si svolge su un campo di calcetto sul quale Totti stava giocando una partitella fra amici. Non poteva mancare anche De Rossi, che ormai dallo scorso anno ha iniziato a fare l’allenatore a tutti gli effetti, con una prima esperienza – non esaltantissima, a dirla tutta – sulla panchina della SPAL. E qui Francesco indica all’amico Daniele la strada da seguire, il modello a cui ispirarsi.

Il modello è… Carlo Cancellieri! Ovviamente Totti scherza e indica il suo amico di sempre, allenatore per l’occasione, che assiste divertito alla scena pochi metri più in là. De Rossi, anche lui amico di Carlo, annuisce e conferma: “Io sono qui apposta, sto guardando i più grandi allenatori al mondo e perciò so’ venuto a vedè Cancellieri!”.

#Totti e il consiglio a #DeRossi: ecco il modello a cui ti devi ispirare! pic.twitter.com/KsXhMdSzy5 — Erfred111@gmail.com (@erfred111) January 22, 2024



Un siparietto molto divertente che è piaciuto tanto anche ai tifosi romanisti. Chissà se Cancellieri l’ha mostrato al suo amico prima di questa nuova avventura!