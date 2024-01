Camerun in paradiso: l’epilogo ha dell’incredibile!

Epilogo incredibile nel Girone C della Coppa d’Africa, con il Camerun che nel giro di 5 minuti passa dall’ultimo al secondo posto nel gruppo ribaltando il Gambia e strappa così direttamente il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà la Nigeria.

Dopo i primi 45 minuti chiusi sullo 0-0 la ripresa diventa teatro di una gara quasi surreale a tratti. I “Leoni Indomabili” passano in vantaggio al 56′ con Toko Ekambi, ma non riescono a chiudere il match e congelare la qualificazione agli ottavi. Il Gambia torna in partita con il pareggio firmato da Jallow al 72′ e 13 minuti più tardi completa una clamorosa rimonta con l’ex Verona e Atalanta Ebrima Colley che segna il 2-1. Il Camerun a questo punto sarebbe eliminato da ultimo nel girone ma nel giro di due minuti riesce a riportare il match in pareggio sul 2-2 con l’autogol di Gomez che taglia le gambe ai gambiani, ormai esausti. Nel secondo minuto di recupero Wooh completa la rimonta per il 2-3 finale incornando di testa da corner e regalando così il secondo posto nel girone alla sua nazionale. Ci sarebbe spazio anche per l’incredibile 3-3 del Gambia, inizialmente convalidato dall’arbitro ma poi annullato dal VAR per l’evidente tocco di mano con il quale Sanneh aveva segnato un gol di “Maradoniana” memoria.

