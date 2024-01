È arrivata la sanzione della Giustizia Sportiva nei confronti dei tifosi dell’Udinese, per via degli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel corso dell’ultima gara interna giocata in campionato dai friulani, contro il Milan. Il Giudice Sportivo ha, infatti, decretato che il club bianconero giocherà la sua prossima partita in casa, al Bluenergy Stadium, a porte chiuse.