Insieme ad Alonso alla Ferrari: coppia da sogno

Emergono retroscena importanti in Formula 1. Una coppia guidata da Alonso avrebbe potuto far sognare in grande i tifosi ferraristi

Un rimpianto per la Ferrari arriva dal recente passato. Fernando Alonso avrebbe potuto fare coppia con un compagno di squadra di grande valore.

Tra un mese abbondante inizierà la nuova stagione in Formula 1, le scuderie si stanno preparando al meglio e affinano gli ultimi dettagli sulle nuove vetture. Ben presto incomincerà la passerella delle presentazioni, l’attenzione si concentrerà su quelle macchine che proveranno a interrompere il dominio Red Bull.

C’è curiosità, inoltre, per Fernando Alonso, il pilota più anziano del circus che – con i suoi 42 anni – di certo vorrà continuare a dare battaglia in pista. Cerca la sua trentatreesima vittoria in carriera mentre un ex pilota di F1 riporta alla mente anche il periodo in Ferrari dello spagnolo. Una coppia da sogno è stata paventata recentemente per i tifosi della rossa.

Insieme ad Alonso in Ferrari, aumenta il rimpianto

Un ex pilota di Formula 1 ha ammesso come il suo sogno sarebbe stato proprio quello di lottare in Ferrari insieme a Fernando Alonso qualche anno fa. La coppia sarebbe stata davvero esplosiva, avrebbero senza dubbio divertito i tifosi della rossa. Non c’è stata la possibilità di vederli insieme, un rammarico che si fa sempre più evidente: Robert Kubica ha svelato questo retroscena.

Il pilota polacco, presente in Ferrari nel progetto WEC, ha svelato alla ‘Gazzetta dello Sport’ come ci sia stato un momento in cui poteva concretizzarsi questa chance. Kubica ha sempre avuto una grande stima per Alonso, lo ha apprezzato in tutto il suo percorso e nel 2012 potevano diventare compagni di squadra in rosso. In passato ha svelato come aveva firmato un pre-accordo con la Rossa, l’infortunio in una gara di rally ha bloccato il tutto: “Sono sicuro che saremmo stati una coppia esplosiva in Ferrari e ci saremo molto divertiti insieme in pista”.

Il rimpianto aumenta, Kubica non ha avuto una carriera molto fortunata: “C’era questa possibilità di unirmi già in passato con la Ferrari, sarebbe stato bello essere il compagno di Alonso, ma la vita mi ha portato su altri percorsi. Condividiamo molte idee con lo spagnolo, mi sarebbe piaciuto molto avere questa chance”. Il pilota polacco ha svelato questo sogno sfumato ma continuerà a guardare con un occhio di riguardo il pilota di punta dell’Aston Martin.