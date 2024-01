Sinner-Djokovic, data e orario semifinale Australian Open: dove vederla in streaming e diretta tv

Sinner e Djokovic si affronteranno nella semifinale dell’Australian Open 2024. Tutte le indicazioni su data, orario, diretta tv e streaming

Semifinale doveva essere e semifinale sarà all’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, principali teste di serie nella parte alta del tabellone del primo Slam dell’anno.

A Melbourne, Sinner ha confermato i grandi progressi mostrati nell’indimenticabile autunno nel quale ha trionfato in Coppa Davis e negli Atp di Vienna e Pechino, raggiungendo anche la finale alle Finals di Torino e la quarta posizione nel ranking mondiale.

Senza aver disputato tornei di preparazione, Sinner si è presentato direttamente all’Australian Open dove ha eliminato, senza concedere alcun set, Van de Zandschulp, De Jong, Baez, Khachanov e Rublev, quest’ultimo nei quarti di finale. E’ la prima volta che Sinner accede alle semifinali dell’Australian Open, la seconda in uno Slam dopo quella disputata a Wimbledon l’estate scorsa e persa in tre set da Djokovic.

Proprio il serbo, dieci volte vincitore in carriera a Melbourne, sarà il prossimo avversario di Sinner. Un torneo in crescendo quello di Djokovic che, dopo aver sofferto anche per un polso dolorante nei primi due turni con Prizmic e Popyrin, si è poi imposto su Etcheverry, Mannarino e Fritz.

Sinner-Djokovic, quando si gioca all’Australian Open

La semifinale dell’Australian Open tra Sinner e Djokovic si disputerà venerdì 26 Gennaio con orario da definire. Ipotizziamo che la partita possa giocarsi nella sessione diurna di Melbourne (alle 4.30 ora italiana) in quanto resta da definire ancora l’accoppiamento della seconda semifinale, quella della parte bassa del tabellone.

Quest’ultima scaturirà dai match Hurkacz-Medvedev e Alcaraz-Zverev, entrambi in programma domani, mercoledì 24 Gennaio. Con un giorno in meno di riposo, è possibile dunque che la seconda semifinale possa essere collocata alle 10.30 ora italiana ovvero nella sessione serale di Melbourne.

Non è prevista, al momento, la diretta in chiaro di Djokovic-Sinner. La semifinale dell’Australian Open sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, visibile in tv per gli abbonati Sky alla posizione 210 del decoder. Ampia la copertura streaming. Eurosport è infatti visibile anche su SkyGo (per gli abbonati Sky), Dazn, Discovery+ e Eurosport Player.

Gli abbonati al pacchetto Standard o Plus di Dazn possono accedere a Eurosport direttamente dalla home page dell’applicazione. Attenzione alla soluzione offerta da Discovery+ e Eurosport Player. E’ possibile infatti abbonarsi a queste due piattaforme (da app o da sito) anche a ridosso della partita, sottoscrivendo il relativo ticket mensile che vi permetterà di assistere anche alla finale in programma domenica 28 Gennaio. L’abbonamento a Discovery+ e Eurosport Player si può disdire senza vincoli dopo un mese.