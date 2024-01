Rocchi, ecco il suo stipendio da vip!

Continua ad essere nel centro del mirino il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Non sono bastate le tante polemiche arbitrali ed il recente servizio delle Iene che hanno messo la Federazione Italiana Arbitri nel centro del mirino, ora arrivano nuove indiscrezioni che, visto il rendimento attuale della classe arbitrale, fanno discutere.

Il designatore, infatti, riceverebbe dalla Federazione un lauto compenso, un vero e proprio stipendio da vip, si parla di una cifra di circa 500.000 euro all’anno, cifra quasi da giocatore di serie A.

Peccato, che attualmente, il rendimento arbitrale della “squadra” gestita da Gianluca Rocchi, sia ai minimi storici con polemiche continue e con lo stesso designatore costretto in più occasioni ad intervenire per cercare di giustificare i continui errori.

Ad oggi un simile stipendio non appare giustificato, chissà che in futuro non si possa operare in modo diverso con una base fissa e dei bonus, in base al rendimento della classe arbitrale. Oggi queste cifre lasciano sicuramente a bocca aperta.