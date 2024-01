Infortunio drammatico, la pessima notizia: ha già finito la stagione

Purtroppo la notizia che giunge è piuttosto chiara: la stagione dell’atleta è da considerarsi conclusa, a causa dell’infortunio. Dovrà soltanto impegnarsi per rimettersi in forma quanto prima

Non manca molto ai Mondiali di volo di Bad Mitterndorf, anzi si è in piena preparazione degli stessi, ma proprio questa è la fase più preoccupante e delicata. La dedizione e la foga agonistica, infatti, possono avere delle controindicazioni così come la fatica accumulata può generare infortuni. Purtroppo, il responso medico per il campione non lascia spazio a interpretazione: il ginocchio l’obbliga a dare forfait.

L’ha annunciato il dottore Matej Drobnic, medico del team della Nazionale slovena di salto con gli sci. In questo momento il gruppo si trova a Planica, in preparazione della competizione internazionale di volo di Bad Mitterndorf. L’uomo simbolo, di punta è Anze Lanisek. Le aspettative dei tifosi erano tutte proiettate sulle sue performance di livello sia come spettacolo che risultati, ma durante un allenamento si è seriamente infortunato al ginocchio destro.

Secondo le prime ricostruzioni dell’episodio, l’atleta di Domzale sarebbe atterrato a 150 metri sul trampolino del comprensorio presso le Alpi Giulie, il Bloudkova Velikanka, il cui punto HS è a 137 metri. Quindi uno slancio inevitabilmente oltre i limiti, che ha permesso a Lanisek di mantenere il controllo su quanto gli stava accadendo.

Mondiali in arrivo, ma lui non parteciperà: l’infortunio al ginocchio è piuttosto serio

La stagione di Lanisek potrebbe considerarsi finita. Se si pensa che le ultime gare di Coppa del Mondo sono fissate dal 21 al 24 marzo prossimi, in Slovenia, c’è da credere che non esistano margini per il recupero. Il dottor Matej Drobnic ha dichiarato che “l’articolazione offesa è il ginocchio destro, dov’è stata evidenziata una lesione del legamento collaterale mediale, la quale si è verificata in fase di atterraggio”. Il recupero pieno richiede due mesi di terapie.

Anze Lanisek è ottimista e speranzoso di poter accorciare i tempi necessari a guarire. Infatti ha dichiarato pubblicamente che cercherà di essere presente al match conclusivo, ma molto dipenderà da come reagirà il suo corpo alle terapie. Al momento, la Nazionale sta ancora familiarizzando con la notizia e con i piani travolti anche a livello strategico, avendo perso il principale riferimento. Tutto il circuito del salto con gli sci ne perderà in spettacolo, ma dinanzi a una realtà così evidente, non si può che accettare l’accaduto e mettersi a lavoro per tentare l’impresa di esserci al fotofinish.