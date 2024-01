Valentino Rossi, tifosi sconvolti: è “uguale”

Il pubblico è impazzito per il nuovo Valentino Rossi, personaggi noto sui social capace di incuriosire anche lo stesso ex pilota

Gli appassionati di moto, e in particolare quelli di MotoGP, possono dormire sonni tranquilli dopo il ritiro di Valentino Rossi. Quando il Dottore aveva deciso di smetterla con le gare, i fan delle due ruote hanno certamente accusato il colpo. La paura era infatti quella di dover aspettare prima di affezionarsi ad un nuovo pilota, invece c’è chi è riuscito a sorprendere tutti e a diventare il nuovo numero 1.

Il riferimento è tutto per Francesco Bagnaia, pilota della Ducati conosciuto da tutti semplicemente come Pecco, in grado di aggiudicarsi gli ultimi due motomondiali: quelli del 2022 e quello del 2023. E, come se non bastasse, l’obiettivo per lui è ora quello di confermarsi anche durante il prossimo Mondiale. Non sarà facile seguire le orme del Doc.

Vita dura per gli avversari di Pecco e per tutti quelli che sognano di essere i nuovi protagonisti delle due ruote. Di recente, tuttavia, si è cominciato a parlare molto di quello che secondo il pubblico è l’unico vero “erede” di Valentino Rossi. La somiglianza tra i due è a dir poco sconcertante.

Il nuovo Valentino Rossi: sui social è già un fenomeno

Anche se più che erede bisognerebbe dire sosia visto che non si tratta di un professionista ma di un personaggio famoso sui social soprattutto per essere pressoché identico al Dottore. Pare che sui social sia così divertente, che è riuscito persino a strappare un sorriso allo stesso Valentino Rossi. Il suo nome è Zakki Haiqal e ha ogni volta che si mostra per la prima volta lascia tutti di stucco.

Sui social è famoso con il nome di zakkirossi46 ma in tutto il mondo è noto come il Valentino Rossi indonesiano. La somiglianza è piuttosto netta, soprattutto a giudicare dal taglio di capelli. Tuttavia, a rendere Zakki identico all’idolo della MotoGP sono i costumi che il noto influencer decide spesso di indossare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zakki Haiqal (@zakkirossi46)

Il suo video più famoso è probabilmente quello che ritrae il sosia, da oltre 40 mila followers sui social, sulle piste indonesiane mentre indossa la tuta di Valentino del 2015, anno in cui cavalcava la Yamaha, con tanto di sexy ombrelline al seguito. Grande successo per lui e per tutti gli aspiranti sosia degli sportivi famosi che stanno vivendo un autentico periodo d’oro sul web e non solo.