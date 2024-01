Clamoroso Sinner, salta tutto: è un vero colpo di scena

Jannik Sinner è uno dei protagonisti assoluti di questo 2024. Nelle ultime ore è emersa una curiosa situazione sul suo futuro.

Il numero quattro al mondo e numero uno azzurro Jannik Sinner è uno degli sportivi del momento. L’azzurro ha finito il 2023 alla grande, a suon di grandi risultati e soprattutto ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo ben 49 anni. Una lunga attesa e Sinner ha trascinato l’Italia alla vittoria, sia nel singolare che nel doppio.

Jannik è ancora giovanissimo e pian piano sta riuscendo nell’obiettivo di riportare il tennis in auge ed è sempre più conosciuto sia tra i giovani che tra quelli più anziani. Sinner piace per il suo carattere, parliamo di un tennista con un atteggiamento sempre molto positivo in campo e davvero molto corretto, premiato nell’ultima stagione come il tennista più apprezzato dal pubblico, ha ricevuto più voti di tutti e anche tra i colleghi il trend è simile. E’ una vera Sinner mania e anche in questo 2024 le cose non sono diverse.

Anche in Australia Jannik ha avuto un ruolo da protagonista, ma intanto – lui e il suo staff – già lavora alla programmazione per i prossimi tornei e l’obiettivo è guadagnare punti e migliorare ancora di più la classifica. Non è semplice ma intanto nelle ultime ore sono nati clamorosi rumors che riguardano il tennista azzurro; nello specifico notizie che riguarderebbero la partecipazione del numero uno italiano al Festival di Sanremo, il noto festival della canzone italiana.

Sinner a Sanremo 2024: ecco le ultime indiscrezioni

A lanciare la bomba per primi sono i colleghi di ‘Lapresse’: Amadeus e Fiorello sono grandi appassionati di tennis e già in passato hanno provato con successo a trascinare big del tennis a Sanremo. Nel 2020 è andato il numero uno al mondo Novak Djokovic mentre il 2022 è stato invece l’anno di Matteo Berrettini; ora – ancora a due anni di distanza – potrebbe essere l’anno di Jannik Sinner. L’azzurro ha espresso recentemente il desiderio di partecipare a Sanremo e ora ci sarebbero contatti in corso tra Amadeus e l’entourage del fenomeno altoatesino. L’azzurro a Sanremo è possibile, ma c’è un problema e non da poco.

Nella settimana di Sanremo Sinner sarebbe difatti iscritto al torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma dal 6 al 10 Febbraio: le date quindi coincidono e l’azzurro deve valutare se partecipare al Festival o al torneo di tennis. Ultimi rumors lasciano pensare che Jannik possa dare forfait a Marsiglia e partecipare a Sanremo, l’ipotesi è sempre più possibile e nelle prossime settimane avremo annunci ufficiali a riguardo. Amadeus e Fiorello sognano il colpaccio.