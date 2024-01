La Ferrari cambia tutto: ora è UFFICIALE

Una svolta radicale è stata confermata dalla Ferrari sui canali social, John Elkann ha inaugurato il nuovo corso

La Ferrari ha ufficializzato il suo cambiamento, una mossa che sta già facendo discutere gli appassionati.

L’attenzione dei tifosi dei Ferrari sta crescendo sempre più in queste ultime ore: la novità del team di Maranello è davvero inattesa. Un annuncio ha scatenato letteralmente i fan e conferma l’ambizione crescente dell’intero ambiente, la visione della scuderia va verso l’innovazione per anticipare la concorrenza.

Non è un caso come si sia speso in prima persona proprio il presidente John Elkann: crede in un nuovo progetto per la Ferrari e nelle scorse ore lo ha ufficializzato. La decisione allarga così gli orizzonti della scuderia: una nuova sinergia raccoglie le eccellenze italiane per lottare su ben altri fronti.

La Ferrari entra in mare, svolta per la Rossa

L’accordo ufficializzato anche sui canali social conferma l’ambizione della Ferrari, sempre molto attenta anche alle nuove tecnologie. L’intenzione di legare il marchio a un nuovo sport era un obiettivo forse impensabile qualche tempo fa, ma la visione di stare al passo con i tempi ha reso possibile una sinergia che coinvolgerà altri protagonisti dello sport italiano. Con un comunicato stampa postato sui social, la Ferrari ha annunciato l’intenzione di entrare nel mondo della vela, una mossa che è stata accolta già positivamente dagli appassionati.

Il progetto della Rossa in mare avrà un grande protagonista come Giovanni Soldini, che ha lasciato la Maserati dopo undici anni per abbracciare l’ambiziosa opportunità offertagli dalla Ferrari. L’esperto skipper sarà il team principal di questo progetto, un uomo dall’esperienza più che comprovata da trent’anni di traversate e numerosi successi. Soldini è il primo ad essere entusiasta per questa nuova sfida sportiva: “Siamo dei mondi diversi ma mettiamo in campo delle esperienze e delle professionalità straordinarie. Lavoreremo per l’innovazione e lo sviluppo, questa è un’occasione unica”.

Una Ferrari in mare potrebbe navigare già dal prossimo anno: i primi mesi intanto serviranno per cominciare in rodaggio a lavorare sull’imbarcazione. Nel 2025 si salperà in acqua e si tenterà, con ogni probabilità, di partecipare alla Coppa America o comunque la Ferrari parteciperà a qualche grande traversata. John Elkann seguirà questo nuovo progetto sportivo passo dopo passo, ha dato carta bianca a Soldini e ha evidenziato il suo entusiasmo: “In Ferrari stiamo per intraprendere un grande viaggio, sarà entusiasmante e amplierà la nostra anima racing. Saremo innovativi e sostenibili, spingendoci oltre gli attuali confini”.