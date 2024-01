Leclerc non vede l’ora: finalmente ce l’avrà

Buone notizie in casa Ferrari. Dopo il rinnovo di contratto Charles Leclerc può ancora esultare, le parole sono un chiaro segnale

Il countdown verso l’inizio della nuova stagione è ufficialmente cominciato e c’è grandissima attesa per il Mondiale di Formula Uno. I favoriti – manco a dirlo – sono Max Verstappen e la sua Red Bull, ma sono in tanti gli avversari che cercano di ostacolare la sua straordinaria ascesa.

L’ultimo Mondiale è stato a dir poco assurdo, la Red Bull ha vinto 22 dei 23 Gran Premi disponibili e Verstappen ha addirittura conquistato 19 successi. Numeri impressionanti con avversari del calibro di Lewis Hamilton e Charles Leclerc totalmente a secco e in grado solo di mettere a segno qualche risicato podio. Il dominio Red Bull negli ultimi anni è impressionante, l’asse con Verstappen mette in atto uno dei più grandi monopoli della storia di questo sport e la stessa Formula Uno spera che la nuova stagione possa portare maggiore equilibrio.

I tifosi della Ferrari sperano in una Rossa più competitiva, una vettura in grado di portare a casa qualche vittoria in più e magari chissà di poter competere per il Mondiale. Nelle scorse ore intanto la Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale di Charles Leclerc, il pilota monegasco resterà per diverso tempo a Maranello e l’obiettivo è provare in questi anni a riportare il titolo a casa. Situazione diversa per Carlos Sainz sul cui rinnovo resta ancora un minimo di nebbia e i prossimi mesi saranno decisivi. Per quel che riguarda Leclerc intanto arrivano dichiarazioni che fanno sognare.

Charles Leclerc, spunta l’annuncio di Vasseur

La Ferrari e Leclerc si legano per diverso tempo e nelle ultime ore sono arrivate diverse reazioni. Non poteva mancare il commento del Team Principal Ferrari Vasseur, da sempre grande estimatore del giovane talento, considerato da molti come il grande avversario per il futuro di Verstappen. Riguardo la lotta per la vittoria Vasseur ha fatto una sorta di promessa a Leclerc e a tutti i tifosi Ferrari: “Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente, so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi fondamentali per raggiungere questo traguardo”.

Un Vasseur senza limiti e che ha esaltato cosi l’ancora giovane pilota della Rossa: “Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ben otto anni, da ben prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA dell’azienda e i nostri valori sono parte di lui ed è stato facile trovare l’accordo per continuare la nostra collaborazione”. Leclerc e Ferrari, una storia che prosegue e i tifosi sperano di vedere presto anche nuove vittorie.