Che spavento per Verstappen: il video diventa virale

“Incidente” sfiorato per il campione in carica Max Verstappen che è stato colto di sorpresa in una vicenda molto particolare

Tra circa un mese inizierà il nuovo campionato di Formula 1, fari puntati su Max Verstappen che è arrivato a tre titoli vinti di fila. Il ventiseienne pilota belga a bordo della Red Bull ha dimostrato di non avere rivali e spera di poter confermare questa tendenza anche nel 2024. La nuova stagione inizierà ufficialmente il prossimo 29 febbraio e vedrà le diverse vetture sfidarsi su pista a partire dal secondo giorno del mese successivo.

Il 2 marzo ci sarà infatti la prima tappa e Verstappen e i suoi rivali che gareggeranno in Bahrein proveranno a regalare il primo spettacolo stagionale. In attesa di tornare a correre, il campione in carica si sta godendo un po’ di meritato riposo in compagnia dei suoi cari. Di recente, però, è diventato virale un video che ritrae il classe 1997 in una veste a dir poco insolita.

Quando è in pista non sembra avere paura di niente, ma fuori appare molto diverso. Qualche ora fa, mentre il pilota era alle prese con i preparativi per la nuova stagione, è stato colto di sorpresa da un ospite inaspettato che per poco non lo faceva balzare dalla sedia. Tutta ‘colpa’ della figlia della fidanzata Kelly Piquet.

Verstappen shock, paura durante le prove: cosa è successo al campione

Relazione sentimentale ben nota per il pilota fiammingo che da tempo è impegnato insieme a Kelly Piquet, modella originaria del brasile diventata qualche tempo fa la sua fidanzata. Famosa anche per essere una figlia d’arte, suo padre era infatti Nelson Piquet, ex pilota di Formula 1 laureatosi tre volte campione del mondo. I due sono molto affiatati e il pilota, più giovane di lei di circa sette anni, sembra andare molto d’accordo anche con sua figlia.

La piccola si chiama Penelope e non sembra disdegnare gli scherzi. In questi giorni ha infatti cominciato a circolare sui social un video dove si vede Verstappen alle prese con i simulatori mentre viene colto di sorpresa dalla piccola. Momentaneo spavento per il campione che ha però saputo mantenere alta la concentrazione e anche la calma.

Tutto a dimostrazione che non è un caso se i maggiori esperti indicano Verstappen come uno dei migliori piloti in circolazione nonché, potenzialmente, uno dei più importanti della storia. Dopo lo spavento tenuto a bada, per il belga sembra finalmente giunto il momento di tornare in pista: nei suoi pensieri c’è soprattutto la difesa del titolo.