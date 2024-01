Leclerc rinnova ma è bufera Ferrari: stoccata pazzesca

Charles Leclerc ha rinnovato il suo contratto con la Ferrari, ma è da poco arrivata una stoccata pazzesca nei confronti del pilota monegasco

La Ferrari continuerà a credere nel talento di Charles Leclerc ancora per diverso tempo. Il Cavallino Rampante, infatti, ha ufficializzato nei giorni scorsi il rinnovo del suo contratto, stavolta con alone di mistero sulla durata. Nella storia recente della Ferrari non era mai stata annunciata un’estensione pluriennale dell’accordo scritto senza indicazione di scadenza.

In occasione del tradizionale appuntamento natalizio con la stampa, il team principal Frederic Vasseur aveva lasciato intendere che per i prolungamenti di Leclerc e Carlos Sainz avremmo dovuto aspettare ancora qualche mese. D’altronde Hamilton, in scadenza con la Mercedes a fine 2023, ha formalizzato il rinnovo fino al 2025 soltanto la scorsa estate, per dire.

Nel caso di Leclerc, invece, i vertici della Ferrari e l’entourage del pilota monegasco hanno optato per una firma più rapida. La storia è iniziata nel 2019, quando Charles si rese protagonista di una stagione d’esordio folgorante mettendo a referto due vittorie e sette pole position (nessuno come lui in Qualifica in quel campionato).

Dopodiché arrivò il prolungamento del contratto fino al 2024. Ora, invece, non è stata specificato una nuova data ed è logico intuire il motivo. Si andrà avanti insieme sicuramente almeno fino al 2026, finché non diventerà realtà il tanto sospirato cambiamento delle regole imposte dalla federazione per costruire una monoposto di Formula 1.

A Maranello sperano che tale evento possa invertire la tendenza negativa in casa Ferrari, poiché il titolo mondiale manca da ben 17 anni. La durata dell’accordo di Leclerc è subordinata a condizioni da verificare, in seguito dipenderà strettamente dai risultati che otterrà il pilota monegasco. Quest’ultimo, dal canto suo, ha già deluso varie volte le aspettative dei tifosi ed è alquanto difficile immaginare che possa essere proprio lui l’uomo a riportare in vetta il Cavallino.

Leclerc e il rinnovo con la Ferrari: stoccata pesante di Ryanair

Non a caso Ryanair ha sentenziato duramente sul proprio profilo X ufficiale, una volta venuta a conoscenza dell’ufficialità del rinnovo di Leclerc. La compagnia aerea irlandese non ha dubbi: “L’unica cosa che vincerà sarà il contratto più lungo“. Frase estremamente tagliente, che ha scatenato la reazione di tantissimi utenti.

Ormai gli appassionati di Formula 1 che frequentano assiduamente i social network hanno imparato a conoscere i social media manager di Ryanair. Spesso e volentieri, infatti, amano commentare in maniera piuttosto sarcastica gli avvenimenti che accadono nel mondo.

E, dunque, pure Leclerc e la Ferrari non sono stati risparmiati, ancora una volta. In passato avevano già offerto il viaggio in direzione Lourdes al pilota monegasco, a margine dell’incidente in Brasile nel giro di ricognizione. Starà a Charles adesso dare prova sul campo di che pasta è fatto.