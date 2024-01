F1, clamoroso ritorno: c’è la conferma di Hamilton

Lo conferma persino Lewis Hamilton: in F1 ci potrebbe essere una clamorosa novità, un ritorno che piacerebbe a tanti tifosi

Il nuovo Mondiale di Formula 1 è alle porte (o quasi) ed i tantissimi fan dei motori non vedono l’ora di scoprire cosa è realmente cambiato rispetto al campionato scorso. Sarà di nuovo Max Verstappen il pilota da battere o le carte si rimischieranno con le nuove vetture capaci di riavvicinarsi alla Red Bull? Serviranno le prime gare per capire il possibile andazzo del campionato: tra chi spera in un rallentamento della vettura con i tori rossi sul fianco c’è Lewis Hamilton.

A 39 anni il britannico ha fatto intendere di non volersi ritirare affatto ed anzi, dopo tante chiacchiere è arrivato anche il suo rinnovo biennale con la Mercedes. E non solo: Hamilton, se la nuova vettura sarà in grado di dargli una mano, vorrebbe tentare di rivincere il Mondiale. Se ci riuscisse, supererebbe Michael Schumacher nel computo dei campionati conquistati, andando a quota 8.

Con molta classe però proprio il classe ’85 ha parlato del suo rivale, Verstappen. Intervistato dal sito olandese, Formule 1, ha spiegato che se potesse dare un consiglio al più giovane collega gli direbbe di continuare così. Inoltre, proprio il nativo di Stevanage aggiunge: “Penso che Max e Fernando abbiano una cosa in comune con me. Siamo tutti estremamente competitivi”.

Annuncio Hamilton: F1 sconvolta, riecco Vettel

Parole al miele per il pilota che ha vinto gli ultimi tre campionati, ma Hamilton non vuol parlare solo di lui. Si vocifera di un possibile ritorno al volante di Sebastian Vettel che lo stesso ex ferrarista ha confermato. Ed anche su questo tema il pilota britannico dice la sua: “Non mi ha sorpreso perché non è il primo. Fernando è tornato, Michael Schumacher lo ha fatto. L’ho visto anche con atleti di altri sport e ne ho parlato con alcuni. Mi hanno detto: ‘Perdi qualcosa che hai fatto per tutta la vita. All’improvviso non c’è più. Immagino che sia un buco incredibile in cui cadere”.

E così, anche Vettel starebbe sentendo la mancanza di adrenalina, prove nei box e sorpassi? Può darsi, in fondo Hamilton lo conosce da tanto e non si nasconde dicendo la sua. Questo è quello che sperano tantissimi fan della F1, che hanno potuto apprezzare in passato lo stile di guida e le vittorie del tedesco. Quattro, i Mondiali consecutivi vinti proprio da Vettel e tutti in Red Bull, mentre in Ferrari ha corso per sei anni. Con chi potrebbe tornare in F1 il trentaseienne? Per ora di indiscrezioni in merito non ce ne sono ma la curiosità è già tanta.