Ilary-Totti, annuncio e ribaltone totale: “Lo dirò in tribunale”

Il processo per la separazione tra Ilary e Totti diventa complesso. Una testimonianza inaspettata potrebbe incidere sullo scenario attuale

L’amore che ha unito per vent’anni Ilary Blasi e Francesco Totti sembrava essere davvero indissolubile agli occhi di molti, al punto tale da considerarli un esempio a cui ispirarsi per chi desidera innamorarsi. Non a caso, nel momento in cui entrambi avevano smentito seccamente le prime voci di crisi in tanti si erano tranquillizzati, convinti che quella fosse l’ennesima boutade con poco fondamento.

E invece non solo anche loro si sono detti addio, ma lo hanno fatto a suon di recriminazioni e frecciate a distanza, a volte tutt’altro che velate, come se il passato non fosse mai esistito. Un clima siile non rende certamente semplice arrivare alla separazione in armonia, anzi anche in questo ambito si profila l’ennesimo colpo di scena.

Nel suo docu-film “Unica” Ilary Blasi ha dato la sua versione su come si sia arrivati alla separazione da Totti, arrivando a sottolineare quanto le abbia fatto male scoprire della relazione che lui stava portando avanti da mesi con Noemi Bocchi. Lui, infatti, ha sempre negato davanti a lei e ai loro figli, arrivando ad ammettere tutto solo quanto ammesso con le spalle al muro.

Addio Ilary-Totti: il clima si fa sempre più teso

Il “Pupone”, dal canto suo, ha provato a difendersi, sottolineando di non essere stato il primo a tradire, convinto che anche la showgirl abbia fatto lo stesso. Proprio questa situazione sarebbe stata decisiva e lo avrebbe spinto a distaccarsi. Il riferimento è al rapporto che sarebbe nato tra lei e Cristiano Iovino, anche se lei ha rivelato di avere preso con lui solo un caffè.

A distanza di tempo ora è il personal trainer a uscire allo scoperto e a dare la sua versione dei fatti, totalmente diversa da quella della conduttrice. “Ci vedevamo principalmente a casa mia anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli (la parrucchiera amica di Ilary, ndr) – sono le sue parole in un’intervista a ‘Il Messaggero’ – Non posso definire la nostra una storia, più che altro è stata una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori”.

Le parole di Cristiano Iovino sono inevitabilmente opposte rispetto a quanto sempre sostenuto da la padrona di casa de “L’Isola dei Famosi”. convinta però di avere sempre detto la verità. La loro “frequentazione intima” sarebbe però andata avanti per un po’, nonostante lui sapesse che lei fosse sposata. Ilary le avrebbe però dato una versione ben precisa del suo rapporto con Totti, a cui lui avrebbe creduto.

“Lei era ancora sposata, ma sosteneva che il suo matrimonio stesse per finire – ha precisato -. Lei definiva la loro situazione come una sorta di separazione in casa. Se non fosse stato così io avrei evitato ogni rapporto”.

Solo fino a qualche tempo fa i due avrebbero continuato a sentirsi, solo recentemente ci sarebbe stata una rottura tra loro: “Mi aspettavo mi avvisasse prima dell’uscita del documentario, visto che parlava di me (lei non ha fatto esplicitamente il nome, ndr) – ha detto ancora -. Noi siamo stati in buoni rapporti fino a quel momento”.

Se ci dovesse essere la necessità e lui dovesse essere chiamato a testimoniare in Tribunale nel processo per la loro separazione, non avrebbe problemi a farlo: “Quello che ho detto è tutto dimostrabile. Spero però non ce ne sia bisogno. Se venissi chiamato in Tribunale, riferirò in quella sede” – ha concluso.