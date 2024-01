Coppa d’Africa, record di ascolti su Sportitalia per Senegal-Costa D’Avorio

Altra giornata di Coppa d’Africa di grandissimi ascolti per Sportitalia. Dopo l’ottima performance in termini di audience durante i gironi e le prime gare degli ottavi, anche le gare della giornata di ieri hanno trascinato gli ascolti dell’emittente diretta da Michele Criscitiello. Ieri Sportitalia ha battuto il qualsiasi record con Senegal-Costa D’avorio in onda nel Prime Time, che ha fatto una media AMR di oltre 320k sul target ind+4 con share a 184%, che per uom 25-54 vale il 4,5%; il tutto con in controprogrammazione la partita di Serie A tra Salernitana e Roma. La partita andando ai calci di rigore ha portato a un picco nell’ultima mezz’ora di 405k di ind+4 con share a 3,6% oltre il 52% erano uom 18-64 che hanno raggiunto una share pari al 7,2%, mentre gli uomini 25-54 hanno sbancato con share a 7,8%.

Molto bene anche la partita in Presera Capoverde-Mauritiana con oltre 217k di ind+4, anche in questo caso share a 1,4%, mentre per uom25-54 la share sale a 5,1%.

L’intera giornata commerciale ieri ha raggiunto una media di 110k di ind+4 con gli uom25-54 al 3% di share.