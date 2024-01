Colpo di scena alla Ferrari: UFFICIALE c’è la firma

La Ferrari ha rilasciato un importante annuncio in vista della prossima stagione: i tifosi non vedono l’ora di ammirare Leclerc e Sainz in pista mentre non mancano conferme e novità

La scuderia del Cavallino Rampante sta mettendo a punto le ultime mosse per iniziare al meglio la stagione 2024. Ci sono già delle bune avvisaglie che fanno ben sperare e non solo dal punto di vista tecnico della monoposto.

Ora si conosce sia il nome della nuova Ferrari che la data di presentazione. La SF-24 sarà rivelata al mondo il prossimo 13 febbraio, con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno. Sarà immediatamente testata a Fiorano sia nella stessa mattinata che il giorno seguente, con il Filiming Day (esteso a 200 km). Leclerc e Sainz non vedono l’ora di scoprire le novità della monoposto targata Frederic Vasseur, che si preannuncia davvero innovativa rispetto alla scorsa stagione.

L’obiettivo è quello di tornare competitivi, come all’inizio del 2022, per dare del filo da torcere alla Red Bull di Max Verstappen, sempre più leader di una Formula 1 sotto tiranno. Il budget cap non consente di investire più di tanto nello sviluppo e di certo questo complica i piani degli inseguitori, sottolineando anche il fatto che non ci saranno cambia regolamentari significativi fino al 2026.

La Ferrari spera di aver imboccato la strada giusta, con le voci di un guadagno di 7 decimi in termini di prestazione che trovano sempre più conferma.

Ferrari, prolungato a livello pluriennale l’accodo con CEVA Logistics: di cosa si occuperà

Una buona notizia per la scuderia di Maranello è appena arrivata anche dal punto di vista economico e di rafforzamento del legame con un partner molto importante. La Rossa ha stretto ancor di più il legame con la CEVA Logistics, società controllata dal Gruppo CMA CGM, con cui già collaborava nello scorso anno.

L’azienda francese fornirà ancora tutti i servizi logistici per la Scuderia Ferrari durante gli eventi del campionato del mondo di Formula 1 (curando il trasporto dei materiali nelle lunghe trasferte iridate) e inoltre si occuperà anche delle gare GT e degli eventi del Ferrari Challenge.

La durata del contratto sarà pluriennale (come avvenuto per Leclerc) e conferma la grande stima reciproca tra due marchi leader nei rispettivi settori. La CEVA Logistics garantirà il miglior trasporto stradale, marittimo, aereo e ferroviario possibile per tutte le tappe del calendario. Un occhio di riguardo proprio in questi spostamenti sarà rivolto anche alla riduzione delle emissioni di carbonio, in un contesto di lavoro sempre più green.