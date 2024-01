Mercoledì tra Premier e Liga! Occhi puntati su Liverpool-Chelsea, in campo anche Barcellona e Atletico

Un mercoledì all’insegna del calcio quello che ci aspetta. In campo diverse squadre di Premier League e due match di Liga spagnola. Vediamo nel dettaglio le tre partite più interessanti.

Sicuramente gran parte delle attenzioni saranno indirizzate su Liverpool-Chelsea. La gara dell’Anfield Road si giocherà alle 21,15. I Reds sono in testa alla classifica della Premier League con 48 punti, 5 in più delle tre principali inseguitrici, sebbene il Manchester City debba recuperare ancora un match. Tre vittorie di fila per i ragazzi di Klopp, proprio come quelli di Pochettino, i quali, però, hanno raccolto solo 31 punti finora.

Guardando i precedenti recenti spicca subito un dato molto interessante: le ultime sette gare giocate tra Liverpool e Chelsea si sono sempre concluse in parità, considerando tutte le competizioni e i tempi regolamentari (i Reds si sono imposti ai rigori per due volte nelle coppe nazionali). Che si possa ripetere un trend di questo tipo? Il segno “X” questa volta pagherebbe su Planetwin365 4,40 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Betclic è a 4,48.

Al contempo, non è da escludere che possa essere comunque una gara molto ricca di gol: la giocata “Over 2,5” è quotata 1,45 su Planetwin365; su WilliamHill e Unibet è a 1,44. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-2 finale a 11,62 volte la posta su Planetwin365; su Unibet è a 10 e su WilliamHill 15.

Previste, come anticipato, anche due partite di Liga. La prima è Barcellona-Osasuna, prevista per le ore 19. I blaugrana hanno 44 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid terzo. In palio punti importanti, considerando che ci sarebbe la possibilità di portarsi a +5 sull’Atletico Bilbao quinto.

La squadra di Arrasate ha 10 punti di vantaggio sulla terzultima e potrebbe concentrarsi maggiormente sulla gara del weekend: allettante la quota della giocata Handicap 1 (-1), ipotizzando un successo di almeno due reti di scarto del Barcellona. Parliamo di 1,86 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,84 e su Betclic 1,85. Interessante anche la quota del segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 a 1,70; come su Unibet e WilliamHill.

Alle ore 21 si giocherà Atletico Madrid-Rayo Vallecano. I Rojiblancos, come detto, hanno 44 punti e vengono da tre vittorie negli ultimi quattro turni di campionato. I ragazzi di Vallecas hanno 24 punti, otto in più della terzultima. Segnaliamo la super quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 2,20; su WilliamHill è a 2,05 e su Betclic 2,06.