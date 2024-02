La confessione di Sergio Rico: come il calcio gli ha salvato la vita

Sergio Rico torna protagonista con le sue parole commoventi, la riabilitazione del portiere del Psg prosegue al meglio.

Il portiere Sergio Rico è assente dai campi dopo il grave incidente avuto a cavallo. La grande paura sta passando, dopo la ripresa dello spagnolo, che ha raccontato dei retroscena importanti sul suo recupero.

Il recupero di Sergio Rico sta continuando a interesse gli sportivi che vorrebbero rivederlo ancora in campo. Ci vorrà ancora del tempo per ammirarlo tra i pali, dovrà trovare al meglio la forma proprio perché il suo non è stato di certo un incidente semplice.

Il portiere spagnolo, dopo una caduta da cavallo, è rimasto per più di tre settimane in coma, ha perso qualcosa come venti chili e dovrà ancora superare vari test prima di ottenere la piena idoneità sportiva. Sergio Rico però non molla e, in un’intervista realizzata dall’emittente francese Canal Plus, ha raccontato qual è stato il suo pensiero principale in questi ultimi mesi.

Sergio Rico commuovente, c’è un pensiero fisso

Il portiere trentenne è stato circondato dal grande affetto del Paris Saint Germain, il suo club d’appartenenza non lo ha mai mollato. I campionissimi come Messi e Mbappè hanno spesso solidarizzato con il loro compagno di squadra e indossato maglie celebrative, così come i tifosi hanno spesso seguito con grande attenzione tutta la vicenda. Non è un caso come stia diventando virale proprio l’ultima intervista realizzata, lo spagnolo ha chiarito qual è stata la molla per la sua ripresa: Sergio Rico vuole tornare in campo, a tutti i costi.

L’ammissione dell’estremo difensore fa capire quanto amore abbia per lo sport. In lui è scattato qualcosa proprio dopo aver ricevuto delle rassicurazioni dai medici: “Quando mi dissero che potevo tornare a giocare in futuro mi sono sentito sollevato, ero felicissimo, quasi sono saltato giù dal letto dell’ospedale”.

Una testimonianza che fa capire come lo spagnolo non sia reticente davanti alle telecamere, nello svelare come abbia un grande obiettivo, il ritorno in campo è un aspetto principale della sua vita. Il portiere sta proseguendo nel recupero, assistito dalla sua famiglia e dalla sua compagna, spesso rivedendo anche la sua ultima partita in campo. Sergio Rico ha disputato una gara non troppo fortunata in Liga il 7 maggio 2022, incassò sei reti da portiere del Maiorca contro il Granada e ha tutta la voglia di riscattarsi.