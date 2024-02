Campionato italiano, nuova bufera: arriva la penalizzazione per il club

La sentenza riscrive di nuovo il campionato, arriva un’altra penalizzazione ai danni del club: la situazione

Specialmente nei campionati cosiddetti ‘minori’, come ad esempio quelli facenti parte della Lega Nazionale Dilettanti, negli ultimi mesi stiamo assistendo a prese di posizione piuttosto nette da parte delle autorità giudiziarie sportive, molto spesso occupate a risolvere questioni spinose.

E non mancano nemmeno le sentenze che si basano sui punti di penalizzazione ai danni di club che si sono macchiati di reati sportivi. Un ultimo caso di questo tipo è arrivato poche ore fa e ha come protagonista una società in netta difficoltà, inserita nel girone G della Lega Nazionale Dilettanti, che sta toccando con mano la possibilità concreta di scivolare ancor di più in classifica.

Nuova Florida sempre più in crisi di risultati, e i guai non sembrano terminare nemmeno sul piano giudiziario: infatti poche ore fa è arrivata l’ennesima sentenza a sfavore della realtà laziale, con un punto di penalizzazione che è stato comminato nei suoi confronti a causa di una controversia legale che ha avuto come protagonista il centrocampista centrale Idriz Toskic, oggi al Calcio Budoni ma in passato protagonista con la maglia dei biancorossi per due stagioni.

Serie D, altro punto di penalizzazione: club non conosce pace

Il Tribunale Federale, in data 18 gennaio 2024, ha deciso quindi di penalizzare il club romano e il suo ex presidente, Pietro Paolella, reo di non aver pagato una serie di suoi tesserati, tra cui lo stesso centrocampista che per questo ha avviato una battaglia legale col club, finendo poi per vincerla. All’ex presidente, che ha violato l’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva, la sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha comminato inoltre una sanzione di sei mesi di inibizione dalle attività sportive.

Idriz Toskic, centrocampista centrale nato a Molfetta e cresciuto nelle giovanili del Bari, ha giocato con la maglia della Nuova Florida per due stagioni. Ma si è lasciato piuttosto male col club non avendo ricevuto il pagamento dello stipendio (4.500 euro) che gli spettava come da contratto, nemmeno dopo la conclusione della fase istruttoria che concedeva al club romano 30 giorni per ottemperare al pagamento della somma stabilita.

Per questo il suo avvocato, come si legge nella sentenza dello scorso 18 gennaio, ha sollecitato la Procura Federale a riaprire la querelle giudiziaria per l’inadempimento da parte della società.