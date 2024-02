Elisabetta Canalis stupisce ancora: video bollente e fisico mozzafiato

Elisabetta Canalis, il nuovo reel postato su Instagram ha scatenato un vero e proprio corto circuito: visione illegale.

Che indossi un bikini oppure un trikini, un miniabito o un vestito da gran soirée, un completo sportivo oppure un tailleur, non fa alcuna differenza. Qualunque cosa indossi, indipendentemente dal contesto o dall’osservanza delle regole che vigono in materia di armocromia, Elisabetta Canalis ha il dono di essere sempre e comunque straordinariamente sensuale. E senza che la cosa richieda il benché minimo impegno da parte sua, peraltro.

Ha bucato lo schermo sin da quando, ancora giovanissima, ha danzato sul bancone di Striscia la notizia di Antonio Ricci per la prima volta nella sua vita. Era evidente già allora che possedesse un sex appeal innato e che si sarebbe distinta dalle tante veline che si erano susseguite nel tg satirico. E così, in effetti, è stato. La splendida moradi Sassari, oggi 45enne, ha sfondato nel mondo dello spettacolo e questo lo deve non solo alle sue doti estetiche, certamente innegabili, ma anche ad un temperamento che si è rivelato perfetto per il piccolo schermo.

Autoironica e divertente, precisa e sempre sul pezzo, la Canalis ha dato il meglio di sé in qualunque occasione. E lo fa ancora oggi, solo che sfruttando mezzi diversi da quelli consueti. Non vive più nel Bel Paese, ma per fortuna esistono i social e ha l’opportunità, grazie ad essi, di mantenere un filo diretto con i suoi follower sebbene si trovi all’altro capo del mondo.

Elisabetta Canalis, passione intimo: il reel fa impazzire i fan

Follower che, proprio nelle scorse ore, hanno avuto il privilegio di imbattersi in un reel che, questo è poco ma sicuro, faticheranno a levarsi dalla testa. Il perché è presto detto: saranno certamente abituati, oramai, alla sua sensualità, ma la verità è che a spettacoli del genere, poi, non ci si abitua mai per davvero.

E infatti, come ampiamente prevedibile, il video in questione ha fatto boom in tutti i sensi. Elisabetta ha giocato sporco, per così dire, ragion per cui era ovvio che il reel riscuotesse un tale successo. Indossa, in rapida successione, dei completini intimi mozzafiato che sembrano esserle stati cuciti addosso.

Il primo, in particolare, ha agitato gli animi dei suoi sostenitori. Composto com’era da un bustier e da un perizoma, copriva in effetti ben poco. Ma non era da meno il body di colore bianco, interamente realizzato in pizzo e caratterizzato, in quanto tale, da qualche trasparenza di troppo. Un vero e proprio spettacolo della natura.