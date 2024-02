Serie A, 23esima giornata: occhi puntati su Inter-Juventus! Lazio in trasferta con l’Atalanta

Si preannuncia un altro turno di Serie A particolarmente vivace. Diverse sono le gare che potrebbero regalare emozioni ed una di queste è, ovviamente, il derby d’Italia.

Domenica sera, Inter e Juventus si sfideranno a San Siro per una gara che sa tanto di scudetto. I nerazzurri guidano la classifica con 54 punti, uno in più della Juventus. La squadra di Simone Inzaghi può approfittare ancora, però, della gara da recuperare con l’Atalanta e, quindi, potenzialmente il vantaggio sui bianconeri può essere più importante.

È per questo motivo che la Vecchia Signora proverà in ogni modo ad evitare la sconfitta: la doppia chance “X2” vale su Planetwin365 e Betclic 1,88 volte la posta mentre su WilliamHill è a 1,91. Ricordiamo che l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questo stadio in campionato (a marzo scorso), è stata proprio la squadra di Allegri ad imporsi. Chissà se, dopo diverse gare molto tirate, questa volta non si possa assistere ad un match molto divertente: segnaliamo l’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 2,11; mentre su WilliamHill è a 2,10 e su Betlic 2,14.

Sempre domenica si giocherà Atalanta-Lazio, altra gara da tener d’occhio. La Dea è quarta con 36 punti mentre i biancocelesti sono fermi a quota 34, entrambe con una gara da recuperare. Una partita che potrebbe dire molto sulla lotta per il quarto posto: interessante la quota del “Goal”, ipotizzando che entrambe realizzino almeno una rete, su Planetwin365 a 1,85, su WilliamHill è a 1,80 e su Unibet 1,90. Leggermente favorita l’Atalanta, la cui vittoria al Gewiss pagherebbe 2,05 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, con Unibet che la propone a 2.

Del derby d’Italia potrebbe approfittare il Milan di Stefano Pioli, impegnato nella gara esterna con il Frosinone. I rossoneri sono terzi con 46 punti, ma chissà che non possano inserirsi nella lotta scudetto: segnaliamo, su Planetwin365, il “Parziale-finale 2/2” a 2,56, mentre su WilliamHill è a 2,40 e su Betclic 2,31. Altra proposta particolare potrebbe essere quella che riguarda un’affermazione rossonera nel primo tempo con almeno due gol di scarto: parliamo dell’“Handicap 2 (-1) al primo tempo”, su Planetwin365 a 5,26 con Unibet che la offre a 4,90 e Betclic a 5,40.