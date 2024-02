Tennis, notizia UFFICIALE: ha annunciato il ritiro

L’Italia sta ancora festeggiando Jannik Sinner, rientrato trionfatore da Melbourne, ma una notizia lascia gli appassionati di sasso

Prosegue l’ondata di festeggiamenti e celebrazioni in Italia per Jannik Sinner. Il miglior tennista italiano attualmente in circolazione è tornato a Roma con in mano il suo primo trofeo slam: l’Australian Open. La sua epica rimonta in finale contro Medvedev (da 0-2 a 3-2) è stata seguita da milioni di appassionati che lo hanno sostenuto fino alla fine. Insomma il suo 2024 è iniziato come meglio non sarebbe potuto, ma di certo ci sono altri obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi per l’altoatesino.

Ormai il classe 2001 ha raggiunto uno status che lo proietta ad essere uno dei favoriti in ogni torneo che verrà disputato e di conseguenza anche il sogno di diventare numero 1 della classifica mondiale è a portata di mano. Per farlo dovrà ottenere ottimi risultati nei prossimi tornei, specialmente sulla terra rossa dove l’anno scorso ha faticato.

In Italia, comunque, si sta registrando un vero e proprio “effetto Sinner“. I numeri dei tesserati, infatti, stanno aumentando in maniera esponenziale e su questo ovviamente incidono i risultati del ragazzo di San Candido. Come dichiarato dal presidente della Federazione Angelo Binaghi, il tennis è dietro solamente al calcio per numero di praticanti.

Arriva l’annuncio del ritiro: tifosi sotto shock

Ma gli appassionati di tutto il mondo hanno dovuto fare i conti con una notizia che sicuramente li potrà rattristire. Perché se da un lato c’è una nuova generazione pronta ad esplodere e ad emozionare, ce n’è un’altra che è arrivata al tramonto. Diversi sono i giocatori che nell’arco dei prossimi mesi potrebbero annunciare il proprio ritiro e l’ultimo in ordine di tempo è stato Federico Delbonis.

L’argentino classe 1990 ha infatti deciso di appendere la racchetta al chiodo, annunciandolo ai suoi tifosi con un post su Instagram. I continui problemi fisici degli ultimi mesi lo hanno costretto a prendere questa drastica decisione. Delbonis ha avuto come best ranking la posizione numero 33 e ha avuto l’onore di poter battere due mostri sacri come Roger Federer e Andy Murray.

Il suo più grande successo in carriera, però, è stato sicuramente il trionfo in Coppa Davis con l’albiceleste nel 2016. Suo il punto decisivo con il quale la sua Argentina ha superato nel quinto match la Croazia e si è aggiudicata l’insalatiera. Delbonis è stato anche l’ultimo avversario di Juan Martin Del Potro nell’ultimo match disputato dal “Gigante Buono” nel febbraio 2022 a Buenos Aires.