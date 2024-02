Djokovic, rivelazione da brividi: è successo con Sinner

La sconfitta contro Jannik Sinner agli Australian Open fa ancora molto male in casa Djokovic. Clamorosa rivelazione sul numero uno

Gli Australian Open sono finiti ormai da qualche giorno e in Italia è ancora tempo di festeggiamenti. Il numero uno azzurro Jannik Sinner ha realizzato un’impresa storica, è stato il primo italiano a vincere in quel di Melbourne e ha riportato uno Slam in Italia dopo quasi 50 anni. I numeri di Jannik sono incredibili e c’è la consapevolezza che, prima o poi, l’azzurro possa salire sul tetto del mondo.

In Australia Sinner ha fatto la storia, ha battuto tre Top 5 in pochi giorni ed ha ottenuto una stupenda vittoria in finale, vincendo in rimonta in cinque set contro il numero tre al mondo Daniil Medvedev. Una delle sfide più importanti e che resterà impresse nelle nostre menti è arrivata in semifinale, la vittoria contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Nole ha vinto 10 volte in Australia e – ogni qualvolta era arrivato in questa fase del torneo – non aveva mai perso. I precedenti in semifinale erano di 10 vittorie e 0 sconfitte.

Sinner ha rotto questo tabù e lo ha fatto dominando dall’inizio alla fine, lasciando le briciole alla leggenda balcanica. Dalla Serbia sono arrivati però clamorosi rumors, una rivelazione che – a loro parere – cambierebbe molto riguardo ciò che racconta quel match. Qualcuno ha storto il naso, qualcuno ha voluto sottolineare questa cosa e intanto – circa una settimana dopo – continuano i rumors su quella sfida.

Sinner-Djokovic, spunta la rivelazione a sorpresa

Luka Nikolic, giornalista intervenuto in un noto podcast serbo, ha parlato di quel match e ha rilasciato importanti dichiarazioni. Secondo Nikolic, Djokovic ha dovuto fare i conti con la febbre la notte prima del match e questo ha di conseguenza condizionato la sua prova, con Nole che era molto debole soprattutto nei primi due set. Con queste parole il giornalista ha voluto esaltare la prova di ‘Nole’, che ha combattuto strenuamente nonostante evidenti problemi fisici e il serbo ha ricevuto molti apprezzamenti in patria per questa cosa.

Va inoltre sottolineato che – nonostante le parole nel podcast – Djokovic non ha mai fatto riferimento a questo problema ed anzi al momento nessuno sa realmente la verità. Nole ha avuto un atteggiamento impeccabile, è stato tra l’altro tra i primi a complimentarsi con Sinner dopo la sua vittoria in Australia. Qualcuno in Italia ha parlato del podcast di Nikolic solo come di un modo per trovare scuse alla sconfitta e qualcuno invece crede a questa versione: ciò nonostante va ricordato che Sinner ha battuto Djokovic negli ultimi quattro precedenti e sembra ormai essere una ‘nuova bestia nera’ per l’attuale numero uno al mondo.