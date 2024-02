Annuncio su Djokovic: Sinner gelato

A distanza di qualche giorno dalla finalissima degli Australian Open, arriva un annuncio su Novak Djokovic che gela il rivale Jannik Sinner

Jannik Sinner sta dando il via ad una nuova era nel mondo del tennis. Il fuoriclasse altoatesino non intende adagiarsi sugli allori dopo il trionfo memorabile agli Australian Open e la rinuncia al Festival di Sanremo lo dimostra. L’atleta di San Candido è un vero e proprio stacanovista, se così non fosse non avrebbe raggiunto i risultati impressionanti che ha ottenuto negli ultimi anni.

E a farne le spese è soprattutto Novak Djokovic, che lo scorso 26 gennaio ha incassato un’altra sconfitta subita per mano del rivale 22enne. È abbastanza evidente come il serbo stia perdendo qualche colpo, d’altronde la carta d’identità ormai non è più dalla sua parte. Anche se bisogna ricordare che la leggenda di Belgrado è stata condizionata da un infortunio al polso tutt’altro che irrilevante (oltre alla febbre). Ma non è totalmente da escludere che il 24 volte vincitore dello Slam si convinca ad appendere definitivamente la racchetta al chiodo una volta terminata la stagione in corso.

L’esplosione incredibile di Sinner potrebbero spingerlo verso questa decisione, anche perché Djokovic comincia a non sopportare più il peso della lontananza dalla sua famiglia. I tornei lo obbligano a viaggiare di frequente e lui sente il peso di uno stile di vita che forse non gli si addice più come un tempo.

Nole deve ritrovare la miglior condizione fisica per riuscire a frenare il più possibile il nuovo che avanza prepotentemente, però a fare la differenza saranno soprattutto le sue motivazioni sul piano psicologico. A differenza del campione serbo, Sinner ha tanta voglia di mangiare gli avversari per salire al primo posto nel ranking mondiale Atp.

Sinner, Massu sicuro: “Djokovic favorito per gli Slam”

Un primato che oggi appartiene ancora a Djokovic, ma il tennista italiano si sta avvicinando a grandi falcate. Nonostante ciò, c’è chi continua a credere che il serbo sia davanti a chiunque. L’ex giocatore cileno Nicolas Massu, che in passato arrivò ad essere il numero 9 del mondo, ha parlato in sostegno di Nole in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘SportKlub’.

Massu non ha dubbi: “Novak è ancora il numero uno al mondo ed è ancora il favorito per vincere i tornei del Grande Slam quest’anno“. Il cileno, poi, ricorda l’impresa di The Djoker relativa al 2023, quando è stato in grado di conquistare ben 3 Slam su 4.

“Certamente ci sono altri giocatori importanti, ma non bisogna mai lasciare Djokovic da parte. Sono sicuro che le sue prestazioni saranno ottime“, aggiunge Massu. Jannik, comunque, dà la netta impressione di essere pronto a ribaltare completamente lo scenario. Ora non rimane che attendere ulteriori sviluppi, nella speranza che Sinner possa regalare altre soddisfazioni enormi all’Italia intera.